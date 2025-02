Sesc abre edital para Festival de Música em Areia

O Festival Sesc Paraíba de Música está de volta e promete encantar novamente os apaixonados pela música clássica e de câmara.

A terceira edição do evento acontecerá entre os dias 02 e 07 de junho, na charmosa cidade de Areia, e o edital para inscrição dos participantes foi lançado nesta segunda-feira (3).

Com o objetivo de reunir talentos de todo o Brasil, o festival selecionará 50 estudantes avançados de música para participarem de uma semana intensiva de cursos, regida por professores renomados.

As inscrições estão abertas até as 17h do dia 28 de fevereiro de 2025, e podem ser feitas online, no link disponível no perfil do Sesc Paraíba.

Os selecionados deverão ser estudantes de instituições de ensino de música, com idades entre 14 e 32 anos, e poderão escolher entre as modalidades de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, saxofone, trompete e trombone.

A grande vantagem para os escolhidos é que todas as despesas de hospedagem, alimentação e transporte de João Pessoa para Areia serão cobertas pelo Sesc Paraíba.

O festival tem como objetivo não apenas promover uma programação musical de excelência, mas também impactar positivamente a sociedade por meio de atividades culturais, educativas e artísticas.

A programação promete ser uma experiência única tanto para os participantes quanto para o público que acompanhará o evento.

Veja o edital aqui!