Pré-carnaval: Bloco agita final de semana em Campina Grande

No próximo domingo (9), no largo da Estação Velha, o Campina Folia terá mais uma edição do ‘Bloquinho da Haus’. Fundado há três anos, o bloco celebra a alegria e a diversidade, além de valorizar o trabalho dos artistas locais.

Neste ano, a festa será comandada pelas artistas Isabel Carvalho, Nicácia Brasil e pelo cantor potiguar Robson Paiva. Todos pretendem animar o público que estiver na Estação Velha para assistir às apresentações.

Em apenas 48 horas de lançamento da edição 2025, mais de 600 pessoas confirmaram presença no evento. Mas o público esperado para o domingo, segundo os organizadores da festa, deve superar e muito este número.

O Bloquinho da Haus também promove uma ação social, com a arrecadação de alimentos que serão destinados à população carente, mas com foco especial na comunidade LGBT em situação de vulnerabilidade.

Mais informações sobre horários e ingressos podem ser obtidas através do Instagram do bloco, no endereço @bloquinhodahaus.