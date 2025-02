Muriçocas do Miramar anuncia Trio Maravilha em João Pessoa

O Bloco Muriçocas do Miramar, um dos mais tradicionais do Carnaval da Paraíba, anuncia a chegada do Trio Maravilha, um grupo formado por quatro cantoras paraibanas.

O trio — que na verdade são quatro — será composto por Thaíse Porto, Ana Regina Limeira, Sandra Belê e Val Donato, que trazem diferentes estilos musicais. Thaíse Porto interpreta clássicos do Axé Music. Ana Regina Limeira apresenta um repertório de samba e ijexá. S andra Belê adiciona frevo ao desfile. Val Donato traz sua abordagem roqueira adaptada para o carnaval.

O grupo será acompanhado por Toni Silva e sua banda, que darão suporte instrumental.

Mestre Fuba, presidente do Bloco Muriçocas do Miramar, comentou sobre a inclusão do trio: “O Trio Maravilha vem para reforçar o elenco de atrações do nosso bloco. Valorizar a diversidade musical e dar visibilidade às vozes femininas contribui para um carnaval mais representativo”.

Com essa novidade, o desfile das Muriçocas busca ampliar sua programação e reunir foliões para celebrar a cultura paraibana.