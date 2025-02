Campina Grande se prepara para mais uma edição do Carnaval Tradição, e a Escola de Samba Bambas do Ritmo, do bairro José Pinheiro, promete um desfile marcante. Com 58 anos de história e 28 títulos de campeã, a agremiação se consolida como uma referência do samba na cidade, levando brilho, alegria e resistência para a avenida.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, o presidente da escola, Rodrigo Martins, destacou a importância do evento e os preparativos para o grande desfile, que acontecerá no dia 23 de fevereiro, na Avenida Brasília.

“A Bambas do Ritmo, fundada em 1967, vem com sua grande trajetória abrilhantando os carnavais de Campina Grande nas comunidades. São 28 títulos de campeão do Carnaval Tradição e seguimos firmes, fazendo um verdadeiro Carnaval da Resistência”, afirmou.

O enredo deste ano, intitulado “Ontem, Hoje, Sempre e Zé”, homenageia o bairro José Pinheiro, berço da escola. Desde a escolha do samba-enredo até a confecção das fantasias e alegorias, a diretoria tem trabalhado intensamente para levar um espetáculo inesquecível ao público.

“Pode esperar uma escola com muita luz, brilho, alegria, um samba bastante animado e fantasias com acabamentos elogiados por todos. Estamos trabalhando forte para fazer um belíssimo desfile”, garantiu Rodrigo.

O desfile da Bambas do Ritmo e das demais agremiações do Carnaval Tradição será organizado pela Associação Campinense das Escolas de Samba e Troças Carnavalescas. O percurso levará as escolas da Rua Campos Salles, sede da Bambas, até a Avenida Brasília, onde os grupos mostrarão todo o seu talento e paixão pelo carnaval.

Rodrigo Martins faz um convite especial à população campinense para prestigiar o evento nos dias 22 e 23 de fevereiro.

“Queremos contar com a presença de todos os amantes do Carnaval Tradição de Campina Grande, prestigiando não só a nossa escola, mas todas as agremiações. Campina Grande tem carnaval, luta pela cultura e segue resistindo!”

Com muita energia e tradição, a Bambas do Ritmo promete mais um desfile histórico, reafirmando a força do samba e da cultura carnavalesca na Rainha da Borborema.

Ouça a entrevista completa.