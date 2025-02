UFCG vai ganhar canal de TV Digital

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) integrará a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Empresa Brasil Comunicação (EBC) implantará um novo canal público de televisão em Campina Grande, que será operado em parceria com a Universidade e terá em sua grade de programação produções institucionais e conteúdos da TV Brasil.

O anúncio foi feito pelo reitor Antônio Fernandes Filho, nesta segunda-feira, dia 3.

A UFCG receberá do Ministério das Comunicações (MCom) o sistema de transmissão de televisão digital, adquirido com recursos do projeto-piloto do Programa Brasil Digital, num valor aproximado de R$ 300 mil reais.

A instalação e a garantia dos equipamentos, também ficarão por conta do Ministério. Cabendo, na parte estrutural, à UFCG providenciar a construção de uma sala adequada para abrigar os equipamentos e a infraestrutura necessária para a produção dos conteúdos locais.

No acordo de cooperação, a ser firmado entre a EBC e a UFCG, caberá à Universidade a operação do canal com, no mínimo, dentro da sua capacidade de criação de conteúdos, dez horas e 30 minutos diários da programação da TV Brasil.

O reitor comemorou a conquista, classificando-a como “equipamento primordial e de excelência para a divulgação da UFCG, dos seus cursos e projetos de ensino, pesquisa e extensão”, considerando, também, a importância da TV para a formação dos estudantes de Arte Mídia e Educomunicação.

Agradecendo aos professores e técnicos da unidade acadêmica dos dois cursos que participaram dessa conquista, Antônio Fernandes ressaltou o novo tempo que impulsionará ainda mais a interação universidade-sociedade, nas produções de conteúdo, e, também, a propagação da relevância nacional e internacional da UFCG.

A Emenda de Relatoria, no valor de R$ 10,8 milhões, será utilizada para a implantação de estações de TV Digital em 25 cidades, visando atender tanto a Rede Legislativa quanto a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), com a instalação de 32 sistemas de transmissão de TV.

Essa iniciativa busca expandir a RNCP e a Rede Legislativa, fortalecendo a inclusão digital por meio da radiodifusão pública em todo o país.

O projeto-piloto do Programa Brasil Digital tem como objetivo a implantação de novas emissoras públicas em municípios com baixo índice de acesso à TV Digital.