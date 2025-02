Festival Forró Verão de João Pessoa encerra com mais de 20 atrações

A segunda edição do Festival Forró Verão de João Pessoa foi um sucesso de público, reunindo aproximadamente um milhão de pessoas nas areias das Praias de Tambaú e Cabo Branco nas cinco noites de celebração da cultura nordestina, que contou com mais de 20 atrações do melhor do forró.

Na última noite de festa, o público dançou e cantou junto com Raifi Sousa, Amazan, Flávio José e Alcymar Monteiro. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o festival se consolidou no calendário de eventos da Capital no período de alta estação na cidade.

“O balanço que nós fazemos das cinco noites é de muita felicidade. Acho que nós temos a certeza que o Festival Forró Verão foi abraçado, acolhido pela população de João Pessoa e pelos turistas. É um festival que já está consolidado em seu segundo ano. Conseguimos mobilizar a população para dançar um forró de qualidade nas areias da praia, com segurança e cordialidade. Os músicos escolhidos são de excelência, montamos uma estrutura de acolhimento para os músicos, um palco gigante bem decorado, som, iluminação que todos gostaram”, destacou Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

Marcus Alves ressaltou ainda que a organização da Funjope vai além da parte cultural. “Temos uma estratégia de segurança pública muito fina, montada em parceria com a Polícia Militar, com o Governo do Estado da Paraíba.

Todos os órgãos de segurança nos ajudaram a realizar este evento, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Nós viemos de uma escalada de grandes eventos: Natal, Réveillon e pegamos o Forró Verão desde o dia 4 de janeiro até agora, dia 1º de fevereiro.

Na sequência, vamos praticamente emendar com o pré-carnaval e o Carnaval. Então, é uma alegria plena e o prefeito Cícero Lucena foi muito feliz quando decidiu e nos incentivou a realizar o Forró Verão. Agora, é começar a pensar em 2026”, complementou.

Atrações

A noite de despedida do forró foi iniciada com o show de Raifi Sousa. “Foi uma honra estar participando do encerramento do Festival Forró Verão e abrir a noite para grandes nomes do nosso forró raiz como Flávio José, Alcymar Monteiro e Amazan. Muito feliz e abençoado”, frisou.

Em seguida, animou a festa o DJ Cris L, repetindo a sua atuação nos intervalos dos shows.

O segundo show da noite foi do poeta, cantor e sanfoneiro Amazan, que encantou o público recitando poesias, tocando sua sanfona e cantando seus principais sucessos. Ele falou sobre a emoção de cantar e tocar no Festival pela segunda vez.

“A sensação de tocar pela segunda vez no festival foi maravilhosa. Muito feliz em estar aqui novamente, primeiro em ser lembrado, ser convidado pra vir mais uma vez a João Pessoa. E depois por ter a certeza de ter correspondido a expectativa do público, pela reação da plateia. Foi maravilhoso, estou muito feliz”, disse.

Um dos shows mais aguardados pelos fãs do forró foi do sanfoneiro Flávio José, dono de sucessos como ‘Caboclo Sonhador’, ‘Tareco e Mariola’ e ‘Caia por Cima de Mim’. Flávio José falou da sensação de participar do festival pelo segundo ano consecutivo.

“A sensação é de gratidão a Prefeitura Municipal, ao prefeito Cícero Lucena, que teve essa visão maravilhosa de oferecer o show de forró a todos, não só para as pessoas de João Pessoa, mas para todos os turistas que aqui estão. Gratidão pelas pessoas que saíram de casa e estão aqui e os turistas que muitas vezes não têm oportunidade de ver nosso show e puderam conferir hoje”, afirmou.

Durante o show, Flávio José falou da importância de gravar músicas de qualidade, enquanto tocava ‘Tareco e Mariola’, lançada em 1994 e imortalizada na sua voz, exaltando a resiliência do povo trabalhador nordestino. “É muito importante gravarmos canções de qualidade. ‘Tareco e Mariola’ tem 34 anos e parece atual. Muito bom”, exaltou.

A noite foi encerrada pelo ‘Rei do Forró’, o cearense Alcymar Monteiro, que ganhou esse título pela trajetória de sucesso representando o melhor do gênero. Alcymar abriu o show com a música ‘Rosa do Ventos’.

“O pessoal de João Pessoa convive com o forró há mais de 100 anos. Nós temos grandes nomes e eu tive a felicidade de tocar com nomes como Elba Ramalho, Zé Ramalho, grandes nomes da nossa cultura. Cantar no festival é uma tradução do trabalho que a gente vem fazendo há uns 40 anos”, enfatizou.

“A música de qualidade é uma tradução da paz, do bom gosto. A música de qualidade educa. A música de má qualidade é sinônimo de violência, e isso não leva a nada. Até num certo momento pode dar certo, mas no futuro acaba. A pior coisa para um artista é ele saber que trabalhou e que ninguém sabe quem é ele e ele não ficou na história. O nosso trabalho não é nosso, é para a história”, concluiu Alcymar Monteiro.

O público

O casal Alcione Ramos, assistente social, e Josinaldo Bernardo, motorista, moradores do bairro Cristo Redentor, vieram para a praia de Tambaú curtir o Festival Forró Verão, principalmente atraídos pelos shows de Flávio José e Alcymar Monteiro. “Nós adoramos forró e nos organizamos hoje para vir assistir aos shows e aproveitar para dançar um forrozinho. Muito bom. Gostamos bastante”, disse ela.

O advogado pernambucano Márcio Medeiros veio a Paraíba buscando o forró tradição, pé de serra. “A cidade de João Pessoa está de parabéns pela realização do Festival Forró Verão. Muito bom, bem organizado e com música de qualidade”, garantiu.

Parceiros

O Festival Forró Verão é realizado estrategicamente no mês de janeiro e início de fevereiro, período de alta estação. Pelos palcos, nas duas edições, passaram representantes do melhor do gênero como as bandas Limão com Mel, Cavalo de Pau, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, Os Três do Nordeste, além de grandes nomes como Flávio José, Santanna, Dorgival Dantas, Waldonys, Amazan, Eliane, Joelma, Walkyria Santos, Sâmya Maia e Alcymar Monteiro.

Toda a infraestrutura montada para a realização do festival é fruto de uma ação conjunta de órgãos da gestão municipal em parceria com órgãos estaduais. Além da Funjope, diversas secretarias municipais trabalharam, entre elas: Secretarias de Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Educação e Cultura (Sedec), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb); Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM); além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). O evento também conta com o apoio dos efetivos das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros.

Festa tranquila

“O trabalho da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, começou bem antes do festival, desde o pré-réveillon ao Réveillon, e também com essas cinco noites do Festival Forró Verão. Foram noites de muita tranquilidade. Nós não tivemos nenhuma ocorrência de maior vulto, nenhuma situação negativa de tumulto ou ocorrências de maior gravidade. Então, nós fazemos um balanço muito positivo dessas noites de evento, apesar de presenciarmos aqui públicos enormes, centenas de milhares de pessoas a cada noite”, analisou o tenente coronel Bruno, comandante do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (BEPTur).

Na sua avaliação, a PM faz esse fechamento de maneira positiva com sentimento de dever cumprido. “A população da Paraíba e os turistas saem com o sentimento positivo, com lembranças positivas do nosso estado. Esperamos agora manter nos próximos eventos essa marca registrada de segurança e eventos tranquilos, consolidando essa parceria com a Prefeitura de João Pessoa cada vez mais”, reforçou.

Ele acrescentou. “A Guarda Civil Metropolitana deu um suporte importante com o policiamento motorizado e a pé. A Polícia Militar trabalhando com policiamento a cavalo, a pé, de viaturas, drones e helicóptero. Então, todo o aparato de segurança pública municipal e estadual foi utilizado aqui para trazer a segurança à população paraibana e aos turistas. Desde o pré-réveillon até este sábado, nós tivemos aproximadamente um milhão de pessoas participando da festa”, concluiu.