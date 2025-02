Anitta se irrita com falha técnica e atira microfones no palco

Anitta se estressou com problemas técnicos em seu show deste sábado (1o) no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Em vídeos compartilhados pelo público, ela aparece atirando pelo menos quatro microfones ao chão, após todos apresentarem falha no som.

A cantora, que está rodando o país com sua turnê Ensaios da Anitta, subiu ao palco do Mineirão vestindo um collant verde com tema de futebol.

Esquenta de Anitta para o Carnaval, o Ensaio deste sábado teve participações de Rogério Flausino e Henry Freitas.

Após algumas trocas de microfone, o show parece ter seguido sem demais intercorrências.

* ANAHI MARTINHO (FOLHAPRESS)