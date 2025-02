Funjope apresentará sambas-enredo do Carnaval de João Pessoa

Neste domingo (2), a partir das 15h, a Praça Barão do Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa, será palco da festa de lançamento dos sambas-enredo das Escalas de Samba do Carnaval 2025 da Capital.

O evento é promovido pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em parceria com a Liga das Escolas de Samba. A programação integra o projeto ‘Folia em Sol Maior’, que acontece de 31 de janeiro a 4 de março. Confira a programação completa no link https://www.joaopessoa.pb.gov. br/destaque/carnaval2025/.

“Estamos criando um hábito e uma cultura nova, em termos de Carnaval, que é exatamente esse momento que nós experimentaremos agora no fim de semana, um momento em que as escolas de samba podem promover os seus sambas-enredo. A gente fez isso já há dois anos, deu super certo e este ano estamos fazendo novamente. É uma forma que temos de valorizar, acolher o projeto das escolas de samba, do Carnaval Tradição, e garantir a realização de prévias que são fundamentais para o nosso projeto”, enfatizou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele elogiou a dedicação das escolas de samba para melhorar suas performances na avenida a cada ano que passa. “Junto com a Liga, com todo mundo envolvido, a gente vai promover esse espetáculo de prévia e de uma festa de valorização dos nossos sambas de enredo”, destacou Marcus Alves.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, Edson Santos, agradeceu o apoio da Funjope na valorização do Carnaval.

“Estamos preparando o quinto evento de lançamento dos sambas-enredo de cada escola. Cada uma tem em torno de 25 a 30 minutos para a apresentação do samba-enredo e divulgar seu espetáculo, seu tema. Agradecemos o apoio da Funjope e das secretarias envolvidas que fazem parte da gestão do prefeito Cícero Lucena. Acreditamos que será um evento que vai engrandecer ainda mais a cultura carnavalesca de João Pessoa”, ressaltou.

Segundo ele, serão seis escolas de samba do Carnaval Tradição de João Pessoa participando do lançamento – Império do Samba e Unidos do Roger, do bairro do Roger; Malandros do Morro e Acadêmicos do Ritmo, da Torre; Pavão de Ouro, do bairro São José; e a novata Guardiões do Samba, do Padre Zé – uma escola que vai participar da festa pela primeira vez este ano.

“Nossa expectativa é contar com um bom público, afinal de contas, as escolas têm uma influência muito grande nas comunidades e eu acredito que vai ser lotado, como foi no ano passado no Ponto de Cem Réis. O evento começa em torno das 15h e vai até, aproximadamente, 20h”, afirmou Edson Santos.

Serviço:

Lançamento dos sambas-enredo das Escolas do Carnaval Tradição 2025

Local: Praça Rio Branco, Centro Histórico

Data: 2 de fevereiro (domingo)

Hora: A partir das 15h

Evento gratuito