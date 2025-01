O Festival Forró Verão 2025 encerra sua programação cultural neste sábado (1º), na Orla de João Pessoa, com uma grande celebração da cultura nordestina reunindo shows de Flávio José, Alcymar Monteiro, Amazan e Raifi Sousa. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o evento se consolidou no calendário da cidade reunindo milhares de pessoas e artistas do melhor do gênero para celebrar a música durante o mês de janeiro.

“O Festival Forró Verão está extremamente consolidado no calendário da cidade, no gosto do morador de João Pessoa, no gosto do turista e também no elevado grau de aceitação dos músicos, das bandas convidadas. A gente montou uma logística completa para recepcionar os músicos, para recepcionar o público, que tem se comportado de maneira majestosa nas areias de Cabo Branco e Tambaú”, destacou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, o último fim de semana do evento será tão grandioso como já foram os outros. “Neste sábado, a gente vai encerrar com chave de ouro o nosso Festival Forró Verão. É uma multidão que se repete a cada final de semana e neste dia primeiro de fevereiro não será diferente. Porque nós temos grandes nomes do forró, como Flávio José, Alcymar Monteiro, Amazan, são nomes extremamente importantes para a nossa tradição cultural e musical. Só temos a agradecer a todos, sobretudo as instituições que nos apoiam para realizar essa grande festa”, exaltou.

De acordo com a programação, o Festival abre a noite com o show de Raifi Sousa, celebrando o forró. Em seguida, a animação fica por conta de Amazan e sua sanfona. Logo após, os forrozeiros de plantão ficam com o show de Flávio José. O encerramento do Festival Forró Verão será com os sucessos de Alcymar Monteiro.

Sucesso de público

O Festival Forró Verão 2025 lotou a praia de Tambaú todos os sábados do mês de janeiro. Na sua programação, representantes do melhor do gênero como as bandas Limão com Mel, Cavalo de Pau, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, além de grandes nomes como Waldonys, Eliane, Joelma, Walkyria Santos, Sâmya Maia, entre outros, fechando com Flávio José e Alcymar Monteiro.

Parcerias

Toda a infraestrutura montada para a realização da segunda edição do Festival é fruto de uma ação conjunta de órgãos da gestão municipal em parceria com órgãos estaduais. Além da Funjope, diversas secretarias municipais trabalharam, entre elas: Secretarias de Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Educação e Cultura (Sedec), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb); Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM); além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). O evento também conta com o apoio dos efetivos das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros.