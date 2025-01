Dia do Mágico: ilusionista fala sobre encanto e poder do mistério

Nesta sexta-feira, 31 de janeiro, celebra-se o Dia do Mágico, uma data dedicada àqueles que transformam a realidade em espetáculo e despertam o encantamento no olhar das pessoas. Para marcar a ocasião, a equipe do programa Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, conversou com Alisson de Sousa, ilusionista e professor de física, que compartilhou sua visão sobre a arte do ilusionismo e sua conexão com o aprendizado e a imaginação.

Para Alisson, a mágica vai muito além de truques e segredos. O verdadeiro papel do mágico é criar experiências que desafiam a lógica e reaproximam as pessoas do mistério e da imaginação.

“A principal missão e intuito do mágico é fazer com que as pessoas deem uma pausa na realidade e despertem o encantamento. Porque como a mágica cria experiências que desafiam a lógica, elas fazem as pessoas se reconectarem com o mistério e com a imaginação”, explica.

A magia, segundo ele, não está apenas no ato de iludir, mas na capacidade de gerar emoções. “Tudo bem que elas saibam que existe um segredo, mas não é só o segredo que faz com que as pessoas se reconectem com a arte e o encantamento. O que realmente impacta é o fato de verem algo diferente daquilo que estão acostumadas”, diz o ilusionista.

Ilusionismo e ensino: o encanto como ferramenta de aprendizado

Além de ilusionista, Alisson de Sousa tem formação em física e sempre buscou unir esses dois mundos. Durante suas aulas, utilizava truques de mágica para ilustrar conceitos científicos e despertar a curiosidade dos alunos.

“Eu costumava fazer alguns números de mágica e explicar fisicamente como aquilo funcionava. Isso ajudava os alunos a entenderem que, por trás do mistério, existe uma explicação plausível. Ensinar através do encantamento é, para mim, a verdadeira mágica acontecendo”, afirma.

O professor lembra que sua fascinação pelo ilusionismo começou na infância, quando recebeu um brinquedo chamado Professor Tucano.

“Era um tabuleiro com perguntas e respostas, e um bonequinho que sempre apontava para a resposta certa. Eu ficava intrigado, queria entender como aquilo funcionava. Só anos depois, na universidade, durante uma aula sobre molas, descobri o segredo por trás do brinquedo”, relembra.

Para ele, essa experiência reflete o poder do ilusionismo no aprendizado: quando algo nos encanta, naturalmente buscamos compreender sua lógica.

A magia na vida e no cotidiano

Mas a mágica não está apenas nos palcos. Para Alisson, momentos do cotidiano também carregam esse senso de encantamento. “Sou apaixonado pelo pôr do sol, por fenômenos atmosféricos, por eclipses. Cada um desses momentos é mágico para mim. Mas nada se compara à magia de ver meu filho aprendendo a falar, dando os primeiros passos. Para mim, são os verdadeiros momentos mágicos da vida”, revela.

Ele acredita que todos podem viver um pouco dessa magia, independentemente de serem ou não ilusionistas. “A magia vai além dos truques. Ela tem que viver no olhar de quem se permite sonhar”, diz Alisson.

Ele deixa uma mensagem especial aos ouvintes: “Nunca deixem de buscar o encantamento na vida. No fim, a mágica não está apenas nas mãos do ilusionista, mas no coração daqueles que acreditam”.

Assim, no Dia do Mágico, fica a reflexão de que a verdadeira magia não está apenas no que vemos, mas no que sentimos. Seja nos palcos, na sala de aula ou nos pequenos momentos do dia a dia, o encantamento está sempre ao nosso redor – basta permitir-se ver.

Ouça a entrevista completa.