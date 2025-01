O professor e escritor José Mário da Silva presenteou os ouvintes da rádio Caturité FM com mais uma edição do quadro “Dicas de Leitura”. A obra escolhida para a ocasião foi “Horas de Inlevo”, de Mauro Luna, um livro de poemas que acaba de completar 100 anos de sua publicação.

Com sua eloquência característica, José Mário teceu elogios à obra e ao autor, destacando a importância de Mauro Luna para a história da literatura paraibana. “Mauro Luna foi um poeta que, na convivência com os livros e com o estudo sério, amealhou uma sólida formação humanística”, afirmou o professor, ressaltando a erudição e o talento do poeta.

Ao descrever a obra de Mauro Luna, José Mário não poupou elogios. “Ele tinha um domínio completo do verso e uma perfeição formal admirável, que o inclinaria para a estética parnasiana, mas sem se tornar refém dela”, observou o professor, evidenciando a maestria técnica do poeta.

José Mário também destacou a sensibilidade e a emoção presentes na poesia de Mauro Luna. “Seus poemas são invadidos pelo sentimento da subjetividade humana, o que o inclinava também para o romantismo”, ponderou o professor, revelando a alma de um poeta que se entregava à paixão e ao lirismo.

O professor não deixou de mencionar a importância de celebrar os 100 anos de “Horas de Inlevo”, um marco para a literatura campinense. “Este livro é um tesouro da nossa cultura e merece ser conhecido e apreciado por todos”, concluiu José Mário, convidando os ouvintes a se aventurarem nas páginas de Mauro Luna.