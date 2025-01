Campinenses formam filas para assistir ao alinhamento dos planetas

O Governo do Estado proporcionou, neste sábado (25), em Campina Grande, um momento de aproximação entre a ciência e a população. Durante o fim da tarde, diversas pessoas formaram filas em frente ao Museu dos Três Pandeiros, no Açude Velho, para observar o fenômeno de alinhamento dos planetas por meio dos telescópios do Projeto Esperança no Espaço, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap).

O idealizador do projeto e diretor da Cadeia Pública de Esperança, Lindemberg Gonçalves, destacou o impacto da ação:

“É gratificante poder levar a astronomia à população, fazendo isso através da ressocialização, dando uma nova oportunidade a pessoas que estão cumprindo pena. Nossa meta é fazer com que os nossos reeducandos, ao se tornarem egressos do sistema, se tornem empreendedores.”

A vereadora Jô Oliveira, entusiasta da astronomia que propôs a realização do evento à Seap, reforçou a relevância da iniciativa.

“Estamos comprometidos com a divulgação científica e com a ideia de que a ciência precisa chegar a todas as pessoas. O Projeto Esperança no Espaço é uma ação extremamente importante, pois promove a ressocialização de apenados por meio da confecção de telescópios. Além disso, é uma oportunidade de levar conhecimento e permitir que todos façam observações do espaço.”

O secretário da Seap, João Alves, ressaltou a importância da execução de projetos como esse que, além de ressocializar os reeducandos, promove a ciência e leva conhecimento para a população:

“Os telescópios do Projeto Esperança deram suporte para todos que desejaram acompanhar esse fenômeno natural de rara beleza. A Seap segue solidária e comprometida com o projeto, idealizado pelo diretor da Cadeia Pública de Esperança, Lindemberg Lima, que esteve presente no evento e contribuiu significativamente para o seu sucesso”, afirmou.

A ação também contou com o suporte da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties) e com a presença do cientista Amílcar Rabelo, um dos coordenadores do Bingo, o maior radiotelescópio da América Latina. Para ele, momentos como esse são essenciais para o avanço da sociedade.

“Momentos como estes são fundamentais para a sociedade porque promovem o desenvolvimento e a divulgação da ciência, que faz com que a civilização avance, salva vidas e desperta a consciência crítica dos cidadãos. O que estamos acompanhando hoje é fruto da soma do trabalho e do incentivo dos parceiros, e é para isto que trabalhamos”, afirmou.

Entre os participantes, o estudante Luiz Felipe Souto, de 10 anos, mostrou entusiasmo com a experiência. Apaixonado por astronomia, ele deixou de ir ao shopping para aproveitar a oportunidade de observação.

“Eu fico vendo os planetas no meu celular com um aplicativo, mas nesse telescópio é muito diferente. Consegui ver Vênus e, daqui a pouco, vou conseguir ver Júpiter. É muito legal!”, comemorou.

O Projeto Esperança no Espaço é gerido pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e foi idealizado pelo policial penal e diretor da Cadeia Pública de Esperança, Lindemberg Gonçalves Lima, estudioso da astronomia, que encontrou num ambiente improvável, no interior de celas de uma cadeia, outros interessados pela temática, passando, assim, a idealizar a possibilidade de fabricação dos telescópios, a partir de materiais de baixo custo, e com a força de trabalho dos apenados, que, além do amplo conhecimento adquirido, são beneficiados com a remição de suas penas e maior qualificação, com consequente ampliação das possibilidades de oportunidades no mercado de trabalho quando do seu retorno à sociedade.