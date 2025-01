Aulas gratuitas de yoga serão oferecidas em Campina Grande

O Museu de Arte e Ciência (MAC) de Campina Grande está ampliando suas ações para promover arte, cultura, ciência, esporte e bem-estar. Em parceria com a Yoga Harmonizar, o museu irá oferecer aulas gratuitas quinzenais de yoga, com início em 15 de fevereiro, sempre aos sábados, a partir das 16h. A iniciativa tem como objetivo proporcionar à comunidade uma experiência de autocuidado e autoconhecimento, unindo os benefícios dessa prática milenar com a apreciação da arte e da cultura local.

O instrutor Edson Carneiro, com mais de 20 anos de experiência na prática, será o responsável pelas aulas, que visam promover o equilíbrio entre corpo e mente. Segundo Edson, a yoga é uma técnica que pode ser praticada por todos, independentemente da idade ou condição física. “O objetivo é proporcionar um momento de acolhimento e bem-estar para as pessoas”, explicou.

O MAC, que já é um centro de referência para a cultura e arte em Campina Grande, agora se consolida também como um local dedicado ao bem-estar físico e mental. A parceria com a Yoga Harmonizar faz parte de uma série de projetos para este ano, conforme destaca Lucas Olles, Head do museu. “Queremos que o MAC seja um espaço aberto para todos, que reúna arte, ciência, gastronomia, esporte e, agora, o yoga”, afirmou.

Aulas de Yoga: Benefícios para corpo e mente

A prática de yoga tem se mostrado eficaz na redução do estresse, melhora da flexibilidade, equilíbrio e saúde mental. Estudos indicam que a técnica também auxilia no aumento da concentração, alívio de tensões e melhora da qualidade de sono.

Mais informações: (83) 2101-8219