Prefeito comemora sucesso do Forró Verão de João Pessoa com muitos shows

Em seu segundo ano, o Forró Verão se consolida como um dos principais eventos culturais e artísticos de João Pessoa, reunindo milhares de pessoas nas noites de sábado no Busto de Tamandaré, projetando a cidade ainda mais entre os principais destinos do Brasil nesta época do ano e gerando oportunidades.

O sucesso da atração foi comemorado pelo prefeito Cícero Lucena na noite deste sábado (26), que teve shows de Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Banda Encantu’s e Kelly Silva.

“Muita alegria, muita felicidade nesse segundo ano do Forró Verão. Estamos no quarto sábado, vamos ter mais o próximo sábado este ano e ficamos muito felizes não só pelos números da festa, mas pela paz desses encontros, proporcionando uma oportunidade de lazer para quem mora em João Pessoa e também para quem nos visita. Então, valorizando os artistas da terra, trazendo atrações nacionais, acho que a Prefeitura está cumprindo seu papel, ao lado dos parceiros, para que a Capital, cada vez mais, se consolide como a queridinha do Nordeste e do País”, afirmou o prefeito.

Parcerias

Nessa penúltima noite, o Forró Verão conseguiu, mais uma vez, repetir o sucesso de público das noites anteriores. O vice-prefeito Leo Bezerra agradeceu a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e Câmara Municipal, atribuindo o sucesso do evento à boa organização, planejamento e segurança. Ele ainda convidou a população para aproveitar o último dia do Festival esse ano, no próximo sábado (1º).

“Hoje a cidade de João Pessoa é a queridinha do Brasil – a terceira cidade mais procurada do mundo. Eu tenho certeza que a gente vai continuar no mesmo trabalho, no mesmo projeto focado, realizando não só pavimentações, não só reformas de escolas, USFs, tudo o que a gente vem fazendo, mas também difundindo cada vez mais o turismo. E o Forró Verão chegou para ficar e eu convido você que ainda não conheceu o Forró Verão, vem curtir com a gente, ainda tem mais”, projetou o vice-prefeito.

Segurança pública

Para o diretor-executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, o Forró Verão é a junção de atrações de alto nível com a eficiência da segurança pública, que vem garantindo uma festa de alto nível para a população local e turistas. “Músicos extremamente importantes para o forró paraibano e brasileiro, e com esse sucesso de público, com essa estrutura que nós criamos, o público com muita tranquilidade, com muita segurança, a partir dessa estratégia, dessa segurança pública que a gente monta com a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, é só contentamento”, comemorou.

Celebração

Na visão do deputado federal Mersinho Lucena, o Forró Verão se transformou em uma grande celebração da cultura nordestina, apreciado pela população, que acompanha todos os shows com entusiasmo, da primeira até a última atração da noite. O parlamentar exaltou a valorização do forró raiz, do estilo mais popular com artistas que estão em evidência e ainda projetou o evento como um dos mais importantes do calendário da cidade.

“Um momento especial da nossa cidade, receber as pessoas que estão vindo de fora, mas também para que os nossos cidadãos de João Pessoa tenham o privilégio de ter forró raiz, como a gente sempre tem buscado valorizar a nossa cultura. Semana que vem vai ter Flávio José, vai ter Amazan, vai ter Alcimar Monteiro, que é um cidadão hoje que mora em João Pessoa. Esse evento se consolida ainda mais no nosso calendário, portanto, que a gente possa receber cada vez mais e melhor os turistas, mas, principalmente, as pessoas e a população de João Pessoa”, afirmou o deputado.

Multidão em Tambaú

Forró, emoção e nostalgia. A praia de Tambaú foi palco de mais uma noite inesquecível do Festival Forró Verão, neste sábado (25), com grandes nomes do forró, garantindo muita animação e emoção ao público que lotou os espaços. Promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), o Festival se encerra no próximo sábado (1º).

A programação da quarta noite foi aberta com o carisma da campinense Kelly Silva, que trouxe sucessos dançantes para animar o público. Ela conta que é pessoense de coração, pois mora na cidade há 30 anos.

“Tocar no Festival Forro Verão foi um presente. É algo tão incrível esse abrir das portas para artistas locais que vem sendo feito pela Prefeitura de João Pessoa e eu, que sou prata da casa, estou muito feliz. São 22 anos cantando, conseguindo entrar em espaços tão especiais como o Festival Forró Verão”, disse.

Em seguida, subiu ao palco a Banda Encantu’s que emocionou com hits que marcaram época, embalando os fãs do forró romântico.

“Fiquei orgulhosa de estar presenciando a cidade crescer e ver que o Festival tá dando certo e tenho certeza que ano que vem será uma festa ainda mais bonita. Agradecemos pelo convite da Funjope e da Prefeitura”, disse Rachel Costa.

A paraibana Walkyria Santos foi recebida com entusiasmo e, com seus bailarinos, trouxe no repertório de clássicos que fizeram o público cantar junto.

“O repertório que escolhemos tem muitas músicas das antigas, porque eu sei que a galera gosta e quer dançar. Tô nervosa, mas muito feliz de estar fazendo parte dessa festa linda na minha Paraíba. Parabéns a Prefeitura pelo grande evento”, disse. O show contou com a participação da também cantora Fabiana Souto, chamada por Walkyria carinhosamente de Bibi. Elas cantaram juntas o sucesso ‘Ai que Vontade de Ficar com Você’.

Para fechar a noite, a banda Cavaleiros do Forró subiu ao palco com um show vibrante, repleto de sucessos que fizeram a história do forró eletrônico, garantindo que ninguém ficasse parado.

“Nosso objetivo é subir ao palco e mostrar pra galera um pouquinho do nosso trabalho, tocar muito forró nessa festa linda, fantástica”, disse uma das vocalistas da banda, Ana Gouveia.

O Festival Forró Verão continua no próximo sábado (1º), encerrando a programação em grande estilo com os shows de Flávio José e Alcymar Monteiro, além de Amazan e Raífe Sousa.