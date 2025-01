Prefeitura inicia cadastro de ambulantes para Carnaval de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), divulgou, no Diário Oficial dessa sexta-feira (24), o chamamento para a realização do cadastro dos ambulantes que desejam trabalhar nos festejos do Carnaval 2025.

As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro e, o Edital na integra pode ser conferido no link https://www.joaopessoa.pb.gov. br/wp-content/uploads/2025/01/ 2025_Diario_701_24-01.pdf

“O Edital é bem completo e bem claro, então é importante que todos os interessados leiam atentamente o que está exposto e se atentem as regras e cumpram as normas do que pode e do que não pode, no caso das bebidas que precisam ser em vasilhame de plástico, não ter churrasqueiras com o carvão, com esse tipo de coisa para combate de situações que possam acontecer, como um incêndio ou algum acidente. No geral pedimos que tenham bom senso, respeite os que estão ali ao redor, não se aglomerem demais para evitar acidentes, e que um respeitem o outro. A gente preza muito pela segurança, tanto dos ambulantes, quanto a segurança das pessoas que estão ali usufruindo da festa”, destaca o secretário de Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Trigueiro.

Os interessados já podem se inscrever de forma online, através da plataforma 1doc, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com. br/b.php?pg=wp/wp&itd=5 O acesso externo deve ser endereçado a ‘SEDURB-DCP – Divisão de Controle e Posturas’ com o assunto ‘INSCRIÇÃO CARNAVAL 2025 – COMÉRCIO AMBULANTE’.

Outra forma de inscrição é a presencial, a partir desta segunda-feira (27), na Central de Comercialização de Agricultura Familiar (Cecaf), no setor de Divisão de Controle e Posturas – DCP, localizado no 1° andar do prédio, das 8h às 14h. A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, n°1.112, no bairro do José Américo.

No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: Termo de compromisso devidamente preenchidos e assinados, disponível no Anexo I do Edital; Cópia do RG e CPF; Cópia do comprovante atual de residência (até três meses) em nome do interessado; Certidão Negativa de Débitos Municipais.

Os comerciantes também deverão informar todos os eventos que deseja participar e a estrutura que pretende utilizar em cada um deles, incluindo layout detalhado da estrutura que deseja instalar, para os casos que assim optarem.

Ao todo estão sendo ofertadas 965 vagas para comerciantes ambulantes e outros interessados em instalar qualquer tipo de estrutura nos polos do Carnaval 2025, que ocorrerão entre os dias 21/02/2025 a 04/03/2025, além do Bloco Vumbora que acontecerá no dia 14/02.

As vagas são destinadas as atividades de Tendas de Alimentação; Estrutura Móvel: Manipulação de alimentos sem fonte de calor, como drinks; Estrutura Móvel: Manipulação de alimentos com fonte de calor, a exemplo de carrinho de pipoca e de batata frita; Bebidas e Comidas Prontas – isopor/cooler/tabuleiro; FoodTrucks.

Para a abertura do Carnaval 2025, que acontecerá no dia 22 de fevereiro, na Av. General Osório foram destinadas 135 vagas; Na Via Folia, instalada na Avenida Epitácio Pessoa, para os dias 14/02 e de 22 a 26 de fevereiro, são 460 vagas. No Bloco Cafuçu, que acontecerá no dia 28/02, no Centro Histórico, 210 ambulantes poderão atuar. Já no Carnaval Tradição, entre os dias 01 e 04 de março, será possível a instalação de 160 comerciantes.

O deferimento ou indeferimento das inscrições será informado via 1doc, no processo aberto para a realização da inscrição. As autorizações serão entregues no dia 07 de fevereiro, na sede da Cecaf, para os ambulantes que irão comercializar alimentos. Os demais, poderão se dirigir a Cecaf até o dia 12/02 ou pegar os documentos no corpo do protocolo aberto na plataforma 1doc.