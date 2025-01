Campina promove retorno do “Cantinho da Paz” no Parque Evaldo Cruz

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), promoverá neste sábado, 25, no Parque Evaldo Cruz, a volta do Cantinho da Paz. E no domingo, 26, acontecerá um evento para a criançada. Será uma Colônia de Férias, com atividades recreativas, brinquedos e lanches.

O evento religioso deste sábado, “Missão Cantinho da Paz”, vai promover louvores, adoração e a pregação da palavra de Deus, retomando atividades realizadas há alguns anos no Parque Evaldo Cruz.

Essa será a primeira edição deste ano e a proposta é que todas as Igrejas possam participar e também solicitar o espaço para suas ações, dando a oportunidade para que o Parque receba outros eventos religiosos, a exemplo do que está acontecendo nas áreas do esporte, lazer, cultura e arte.

De acordo com a organização do Parque, pelo menos uma vez por semana o local passará a receber grupos de louvores e, durante o período de São João, os encontros vão acontecer diariamente.

Colônia de Férias no Domingo

E neste domingo, 26, o Parque Evaldo Cruz receberá um evento para a criançada. Será uma colônia de férias. Um dia recreativo com vários brinquedos e lanches para quem for participar. E tudo de graça! A Colônia de Férias começará às 7h e seguirá até às 12h. Haverá sorteio de brindes e serão distribuídas senhas para jogos, 500 churros, 300 sonhos, pipoca e algodão doce à vontade.