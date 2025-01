O Centro Cultural Lourdes Ramalho, em Campina Grande, está com as inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. A informação foi confirmada pelo diretor da instituição, Bruno Glaydson, em entrevista à rádio Caturité FM.

Entre as opções oferecidas estão belly dance, danças urbanas, break dance, dança de salão para homens, danças folclóricas, jazz, capoeira, pífano, percussão e dança do ventre. “As inscrições permanecerão abertas até o fim de janeiro, e as aulas terão início no dia 10 de fevereiro”, informou Glaydson.

Documentos necessários para a inscrição:

– Duas fotos 3×4

– Xerox do RG e do comprovante de residência

– Xerox de certidão de nascimento (para menores)

– Xerox da documentação do responsável e comprovante escolar (para menores)

O diretor do Centro Cultural destacou a importância dos cursos gratuitos e a preocupação da Prefeitura Municipal em oferecer oportunidades para a população. “A Prefeitura tem a preocupação de abrir mais de mil vagas gratuitas todos os anos”, afirmou Glaydson.

Além de oferecer cursos de qualidade, o Centro Cultural também busca formar profissionais. “No final do ano, realizamos uma semana de espetáculos chamada ‘Estrelas da Borborema’, no Teatro Municipal, onde os alunos apresentam tudo o que aprenderam”, explicou.

As inscrições podem ser realizadas até o final de janeiro no Centro Cultural Lourdes Ramalho. As aulas terão início no dia 10 de fevereiro.