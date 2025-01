A Praia de Tambaú, um dos cenários mais encantadores da cidade de João Pessoa, será palco de muita animação e cultura nordestina, neste sábado (25), em mais uma noite do Festival Forró Verão.

Neste fim de semana, se apresentam Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Banda Encantu’s e Kelly Silva. O evento, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), é gratuito e já faz parte do calendário festivo da Capital durante a alta estação.

Para Marcus Alves, diretor executivo da Funjope, o Festival Forró Verão se consolidou no calendário de eventos da cidade.

“Nós, da Prefeitura de João Pessoa, temos a consciência de que o festival não é apenas um evento artístico e cultural, é um momento também de estímulo ao desenvolvimento local, porque gera emprego e renda a partir da cultura e do turismo. E ficamos contentes de ofertar à cidade o festival como parte das nossas atividades culturais. É a cultura promovendo o desenvolvimento econômico da cidade por meio da economia criativa”, destacou.

A Funjope conta com a parceria de inúmeras secretarias municipais, desde a organização da infraestrutura do evento e dos serviços de utilidade pública. Fazem parte as Secretarias de Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Educação e Cultura (Sedec), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb); Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM); além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). O evento também conta com o apoio dos efetivos das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros.

Saúde – Todos os dias de Forró Verão, a Secretaria Municipal de Saúde monta uma estrutura para prestar assistência ao público, próximo ao local dos shows, no Busto de Tamandaré.

Somando os três sábados do festival (4, 11 e 18), já foram 102 atendimentos médicos e de enfermagem, vacinação, verificação de glicemia e pressão arterial, testes rápidos para ISTs, além de distribuição de preservativos. A estrutura fica ativa das 18h até o final das apresentações, por volta das 2h.

Combate à violência doméstica – Durante o festival, acontece também a campanha do ‘Não é Não’, realizada pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e voltada para o combate à violência doméstica e importunação sexual.

Todos os sábados do festival é montada uma tenda para atendimento ao público e feita a distribuição de panfletos. A campanha faz parte da política pública da Prefeitura de João Pessoa e acompanha o calendário de eventos do município em parceria com Guarda Civil Metropolitana.

O festival segue até o primeiro final de semana de fevereiro.

Confira a programação para os próximos dias:

25 de janeiro:

Cavaleiros do Forró

Walkyria Santos

Banda Encantu’s

Kelly Silva

1º de fevereiro:

Flávio José

Alcymar Monteiro

Amazan

Raifi Sousa