Prefeito de João Pessoa apresenta programação do Carnaval na capital

Vai ter folia nos quatro cantos de João Pessoa nas prévias, Folia de Rua e Carnaval Tradição, com programação começando ainda no dia 31 de janeiro e se estendendo até o dia 4 de março.

A ‘Folia em Sol Maior’ promete fortalecer a cultura popular com os blocos no Centro Histórico, Parque das Três Ruas, Avenida Epitácio Pessoa e Busto de Tamandaré e ainda vai reunir grandes nomes da música brasileira.

Todas as atrações foram divulgadas oficialmente pelo prefeito Cícero Lucena, nesta quarta-feira (22), com um evento na Rua Joaquim Avundano, que a Prefeitura transformou na primeira ‘Rua dos Sabores’, no Miramar.

Entre os destaques, estão nomes como Elba Ramalho, Bell Marques, Ivete Sangalo, Leo Santana e Nattan. Confira a programação completa no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaques/carnaval2025.

Durante apresentação do evento, ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra, vereadores e secretários municipais, Cícero Lucena celebrou o momento que a cidade vive, com ocupação máxima da rede hoteleira e o destino João Pessoa entre os mais procurados do Brasil.

É neste cenário que o gestor reuniu as secretarias e, dialogando com os segmentos, construiu um projeto com investimento de R$ 4 milhões, sendo R$ 2 milhões voltados ao Carnaval Tradição.

O prefeito acredita que as atrações e toda estrutura foi pensada para promover mais oportunidade de emprego, renda e desenvolvimento econômico para a Capital, fortalecendo a cultura popular.

“Demonstrar o quanto João Pessoa é bela pela natureza que Deus nos ofereceu e essa característica de acolher as pessoas que nos visitam cada vez mais potencializam o turismo da nossa cidade. Também poder estar mostrando a riqueza cultural da cidade, não só preservando, mas também tendo ela como algo importante para a economia criativa, com isso gerando emprego e melhor distribuindo renda. O Festival Forró Verão, que todo mundo está participando, e é só um exemplo desse momento que João Pessoa está vivendo”, afirmou o prefeito durante o evento, que reuniu apresentação de grupos de maracatu.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, Marcus Alves, também disse que a festa vai aproveitar o potencial da cidade para gerar mais oportunidade para a população.

Ele ainda destacou a diversidade das atrações apresentadas na programação deste ano, intitulada de ‘Folia em Sol Maior’.

“O nosso Carnaval não é apenas um evento cultural e artístico, o nosso Carnaval é parte de uma rede produtiva que gera emprego e renda – e é isso que nós temos que propagar. É uma felicidade que nós temos há quatro anos e agora vamos entrar no quinto ano. O prefeito Cícero Lucena estimula, promove, provoca e acredita e confia no trabalho de todos nós. Onde eu falo todos nós é não apenas a Funjope, mas os grupos de cultura que fazem parte dessa cidade e que fazem a alegria de João Pessoa”, celebrou.

Folia de Rua – Terá início na sexta-feira (14/2), com Bell Marques puxando o bloco Vumbora.

O evento ainda terá, entre diversas atrações locais, Elba Ramalho no show de abertura (21/2); Ivete Sangalo no Bloco dos Atletas (22/2); Leo Santana comandando a festa das Virgens de Tambaú (23/2); Nattan nas Muriçocas do Miramar (26/2); e os djs Maraffo, Claudinha Summer e Brazinha agitando o Cafuçu (28/2).

“Há 39 anos, uma João Pessoa dormia durante o período de Carnaval, e a gente, de repente, conseguiu acordar a cidade para um evento que hoje é, sem dúvida alguma, a maior prévia carnavalesca do Nordeste”, destacou o Mestre Fuba, que preside o Via Folia – que organiza o desfile dos blocos na Avenida Epitácio Pessoa.

Carnaval Tradição – Vai do dia 1 até o dia 4 de março, com desfile de ala-ursas, tribos indígenas, orquestras de frevo, grupos de maracatu e escolas de samba, que desfilam na Avenida Duarte da Silveira.

“Vamos fazer um grande Carnaval, contando com o apoio da Prefeitura de João Pessoa”, projetou Xilon Gama, primeira mulher presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa em 110 anos.

Prévias carnavalescas – As diversas manifestações da cultura popular estarão presentes em 12 bairros da cidade, incluindo Busto de Tamandaré, Parque das Três Ruas, Avenida Dois de Fevereiro, Mangabeira, Esplanada, Torre, Bairro São José, José Américo, Cruz das Armas, Roger, Mandacaru e Jaguaribe. Essa programação começa dia 31 de janeiro e vai até 23 de fevereiro.

Para conferir a programação completa, clique no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaques/carnaval2025.