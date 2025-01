Campina Folia: veja as datas dos desfiles dos blocos e manifestações culturais

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sede) de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira (22) a lista completa dos blocos e manifestações culturais que se cadastraram para o Campina Folia 2025, que acontece nos períodos pré e pós-carnaval. Ao todo, 47 eventos vão acontecer entre os dias 08 de fevereiro e 16 de março.

A lista se refere aos eventos cadastrados através de formulário disponibilizado pela Sede ainda em dezembro e que seguiu aberto até a última segunda-feira.

Vale lembrar que o ‘Carnaval Tradição’, terá seus desfiles nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Veja a lista completa de blocos e outras manifestações culturais que devem acontecer em Campina no período:

Voa Voa Campina – 08/02/2025

Bloquinho da Haus – 09/02/2025

Bloco Desabonados do Inconsciente – 14/02/2025

Baile de Máscaras – Mistura Gostosa – 15/02/2025

Lora Folia – 15/02/2025

Bloco fuzuê – 15/02/2025

Zé Pereira Pra Sempre – 15/02/2025

Feijoada Junior Elias – 16/02/2025

Bloco Os Cadeados – 16/02/2025

Bloco Imprensados – 16/02/2025

Pé inchado – 16/02/2025

Galáxia Nerd – 21/02/2025

Arrasta Axé – 21/02/2025

UNIDOS DO BURGIFF – 21/02/2025

Vem de Glitter – Maracatu Baque Mulher – 22/02/2025

Bloquinho Corpus Cult – 22/02/2025

EPS Folia – 22/02/2025

Os Foliões do Ferro – 22/02/2025

O Sucatão Do Distrito – 22/02/2025

Os Gangão do São José – 22/02/2025

Esteticão Folia – 22/02/2025

K folia – 22/02/2025

MR Folia – 23/02/2025

Pipoca das Cores – Banda Axé Massa – 23/02/2025

Bloco de Carnaval “Segura o baque” – 23/02/2025

Bloco da Saudade – 23/02/2025

Cangerê – 23/02/2025

As Doidaliscas do Oriente – 23/02/2025

Bloco As Pulgas do Chiclete – 23/02/2025

Bloco do Caju – 23/02/2025

Bloco Perú na Mão – 23/02/2025

Bloco WD – 26/02/2025

Bloco da Cinquentinha – 27/02/2025

Bloco Moleka Folia – 28/02/2025

CDT Folia – 28/02/2025

Solfolia – 01/03/2025

Carnaval da bela – 02/03/2025

Carnaval da volta – 02/03/2025

Agremiação Boi Valente 28 ANOS – 02/03/2025

Bloco do Jacaré – 07/03/2025

Serenata dos Amores – 08/03/2025

Bloco Véi do Buxão – 08/03/2025

Bloco Rubacão da Socorro – 08/03/2025

Bloco Virgens de Campina – 09/03/2025

3° Encontro de Bumba meu Boi da Bela Vista – 16/03/2025.