1º Edital do Lab Ocupação Artes Visuais abre inscrições

Estão abertas, esta semana, as inscrições para o primeiro edital do programa Lab Ocupação Artes Visuais, uma iniciativa da Usina Cultural Energisa, em João Pessoa. Voltado para o período de 2025-2026, o projeto visa promover a produção artística paraibana, incentivar reflexões sobre a arte contemporânea e contribuir para a formulação de políticas públicas no setor.

O primeiro edital selecionará artistas para a exposição coletiva “Cores que Falam: Manipulação e Percepção”, sob a curadoria de Alena Sá, com inscrições até 21 de fevereiro, através do link: www.labocupacao.art.br

A exposição inaugural será exclusiva para mulheres artistas (cis ou trans) com nacionalidade brasileira, residentes na Paraíba há pelo menos dois anos. As cinco selecionadas participarão de um ciclo de atividades pedagógicas, incluindo palestras, oficinas e debates, antes da montagem da exposição, prevista para março e abril de 2025.

As interessadas devem submeter uma proposta artística em formato de carta de submissão, destacando sua adequação ao tema: “Estudo, pesquisa e aplicação da teoria das cores” e como sua obra dialoga com inclusão, sustentabilidade e reflexões poéticas.

O Lab Ocupação Artes Visuais realizará, ao todo, sete exposições coletivas durante o biênio 2025-2026, cada uma com atividades pedagógicas e curadoria específica. Além de valorizar a diversidade identitária e inclusiva, o programa busca estimular a produção local, ampliar o acesso à arte e envolver a comunidade em discussões sobre temas contemporâneos como meio ambiente, patrimônio, acessibilidade e memória.

As inscrições para o primeiro edital devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico. O edital completo e as informações detalhadas sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da Usina Cultural Energisa: www.labocupacao.art.br