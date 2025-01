Um mar de gente prestigiou a terceira noite do Festival ‘Forró Verão’ 2025, neste sábado (18), que contou com a presença da rainha do Calypso, a cantora Joelma, de Belém do Pará, a banda de forró cearense Mastruz com Leite, além de Sâmya Maia e James Sousa. O evento gratuito promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), tem se consolidado como um dos principais atrativos do calendário turístico da capital paraibana, celebrando a tradição nordestina em um período de alta temporada.

“Atualmente, João Pessoa é a terceira cidade mais procurada do mundo. A cidade tá bombando, tá lotada. A capital tá crescendo, tá se desenvolvendo. Estamos melhorando a qualidade de vida da nossa população e o turismo. Então, nós ficamos muito felizes com esse momento. Estamos realizando um sonho, que é ver a cidade crescendo com mais escolas, creches, calçamento, mas, principalmente, saber que a gente está transformando a cidade num lugar melhor para a população de João Pessoa e para os turistas”, destacou o vice-prefeito Leo Bezerra.

Para o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, a cidade de João Pessoa está vivendo momentos de grande efervescência cultural e econômica com a realização do Festival Forró Verão 2025. “É um momento muito especial que a nossa cidade vive e a Funjope participa de forma estrutural nesse processo. Fazer o Forró Verão não representa apenas realizar um evento artístico cultural, é, sobretudo, mostrar para a cidade de João Pessoa e a toda a Paraíba que a cultura gera desenvolvimento, gera emprego e renda”, frisou.

O festival reúne grandes nomes do forró, além de artistas locais que têm a oportunidade de se apresentar para um público diverso vindo de localidades de todo o Brasil, com shows gratuitos num ponto estratégico da cidade, como a Praia de Tambaú. O evento atrai milhares de moradores e turistas, reforçando a vocação de João Pessoa como um destino turístico cultural.

O evento tem gerado resultados significativos no setor turístico. A ocupação hoteleira da cidade ultrapassou os 90% nessa temporada de verão, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba (ABIH-PB). A presença de turistas na cidade tem movimentado o comércio de bares, restaurantes e comerciantes informais. Além do Festival, a Prefeitura também promove feiras de artesanato e gastronomia típica na praia de Tambaú, fortalecendo a cadeia produtiva da economia criativa local.

“A cultura e o turismo conseguem promover uma rede produtiva muito forte com o incremento da rede hoteleira, bares, restaurantes, aplicativos, comércio ambulante e parte do setor produtivo de eventos. Então, o turismo é muito importante para o desenvolvimento da cidade. E a gente só tem a agradecer esse momento especial que a cidade vive e partilha com toda a população”, ressaltou o diretor da Funjope.

O Festival Forró Verão também cumpre um papel importante na preservação e valorização do forró como patrimônio cultural brasileiro. Neste sábado, a atração mais esperada pelo público foi a rainha do Calypso, a cantora Joelma, famosa em todo o Brasil pelas suas coreografias e os seus dançarinos, que dão um show à parte.

“Estou muito feliz de estar aqui em João Pessoa. Tenho muitos amigos por aqui. O melhor da Paraíba são as pessoas”, disse. Antes de iniciar o show caiu uma chuva intensa, mas ela tranquilizou os fãs. “Mesmo com a chuva, que é uma benção, vamos fazer o nosso melhor pra animar o público de João Pessoa”, reforçou Joelma. A rainha do Calypso manteve a animação, incluindo a troca de vários figurinos e muita animação no palco.

O show da banda Calypso contou com a participação do público em vários momentos, destaque para o grupo folclórico de Carimbó, ‘Catarina’, da cidade de Cabedelo. Criado há mais de 20 anos, os integrantes do grupo se animaram para participar do Festival quando souberam da presença de Joelma. “Quando a gente soube que a Joelma vinha participar do Festival Forró Verão, a gente fez uma campanha para poder ter essa oportunidade de mostrar que aqui na Paraíba tem um grupo de Carimbó, um ritmo da região Norte. E, graças a Deus, conseguimos chegar ao nosso objetivo”, celebrou Sanderson Guedes, coreógrafo.

Garantindo que o gênero continue sendo celebrado e transmitido às novas gerações, a banda Matruz com Leite cantou inúmeros sucessos, como ‘Meu Vaqueiro, Meu Pião’ e ‘Flor de Mamulengo’. “Estamos muito felizes em participar desse evento maravilhoso. E mais ainda, sabendo que a galera está com uma expectativa muito grande em relação ao Mastruz com Leite”, disse uma das vocalistas Mara Rodrigues. “Vai ser uma noite inesquecível. Nós preparamos um repertório com todo carinho para o nosso público”, completou Roberta Felina.

A noite de forró também contou com os shows de James Sousa e Sâmya Maia. James Sousa é paraibano, conhecido por sua versatilidade musical, transitando entre o forró e outros gêneros populares. No Festival, ele foi o responsável por abrir a noite de shows. “Muito feliz em fazer o show hoje aqui em João Pessoa e fazer parte desse projeto vitorioso da Prefeitura Municipal, que é o Festival Forró Verão. A Prefeitura está de parabéns”, disse.

A cantora Sâmya Maia, que mora em João Pessoa, iniciou sua carreira musical como vocalista da banda Magníficos, onde permaneceu por 20 anos. Em 2019, decidiu seguir carreira solo, explorando novos estilos musicais e consolidando-se como uma das principais vozes femininas do forró no estado. Na noite desse sábado ela fez sua primeira participação no Festival Forró Verão.

“Eu preparei músicas antigas, que a galera gosta muito e não pode faltar, como os forrós das antigas, mas tem muitas coisas novas também como a minha música ‘A melhor pior versão’. Hoje, o show vai do coração para o paredão. Muito bom, muito feliz de fazer esse show”, disse Sâmya Maia.

O festival segue até o primeiro final de semana de fevereiro.

Confira a programação:

25 de janeiro:

Cavaleiros do Forró

Walkyria Santos

Banda Encantu’s

Kelly Silva

1º de fevereiro:

Flávio José

Alcymar Monteiro

Amazan

Raifi Sousa