O tradicional bloco de pré-carnaval de Campina Grande Foliões do Ferro completa 15 anos em 2025 e promete uma edição especial para celebrar a data. Com um novo percurso e diversas homenagens, a festa promete agitar a cidade.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, o fundador Lúcio Galdino revelou detalhes da programação. “Estamos fazendo a debutação do bloco, 15 anos de histórias, então vamos fazer uma festa bem legal”, afirmou.

O novo percurso, que terá como ponto de concentração a Avenida Getúlio Vargas, foi pensado para oferecer mais segurança e conforto aos foliões.

Além do novo trajeto, o bloco prestará homenagens a figuras importantes da cultura local, como Biliu de Campina, Marco Fonfon, doutor Ricardo Correia e Cassiano Pereira da FIEPB.

“Fonfon é um dos fundadores. Marco Fonfon fundou comigo o bloco. Biliu de Campina, nosso amigo eterno e o grande Felipe de vez em quando está lá cantando com a gente, que faz parte da família de Biliu”, explicou Galdino.

A venda dos abadás já começou e pode ser feita no Bar do Ferro de Engomar. O bloco oferece opções de meia-entrada para estudantes e idosos, além de uma opção social com a doação de um alimento.

O Foliões do Ferro sai no dia 22 de fevereiro, com concentração a partir das 12h30 e início do desfile às 16h. A expectativa é que mais uma vez o bloco reúna milhares de foliões em um clima de muita alegria e descontração.

Veja parte da entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline