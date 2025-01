Neste sábado (18), os amantes do forró têm mais um encontro marcado nas areias da praia de Tambaú, na terceira noite do Festival Forró Verão 2025. A programação conta com o ritmo de Joelma, Mastruz com Leite, Sâmya Maia e James Sousa. O evento é gratuito e promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). O Festival acontece sempre nas noites de sábado, até 1º de fevereiro, trazendo ao palco grandes nomes do forró local e nacional.

“O nosso Festival Forró Verão tem se consolidado a cada noite como um grande sucesso. Nós realizamos a primeira edição em 2024, e foi grandioso, e este ano estamos repetindo o sucesso, sempre melhorando. A Prefeitura de João Pessoa e a Funjope melhoraram a logística em todo o palco e na estrutura para recepcionar os artistas e o público. Então, tudo isso é um fator importante para o sucesso da festa. O prefeito Cícero Lucena tem nos estimulado e nos orientado a cada ano, a cada momento, para tentar fazer algo melhor”, disse o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para o diretor, a qualidade artística do Festival é um dos principais indicativos do sucesso do evento. “Nós temos uma qualidade artística muito grande. Todos os nossos artistas convidados têm uma performance musical histórica e de excelência, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil. Neste sábado a gente tem Joelma, Mastruz com Leite, Sâmya Maia e James Sousa. Então, essa qualidade artística também é extremamente importante para o sucesso do Forró Verão, que tem atraído um público grandioso, uma multidão grandiosa, para as areias de Tambaú e Cabo Branco, para dançar forró na alta estação”, destacou.

De acordo com a programação do Festival, o cantor James Sousa abre a festa, às 19h. Em seguida, Sâmya Maia dá continuidade a programação, às 20h30. A rainha do Calypso, a cantora Joelma, de Belém do Pará, sobe ao palco às 22h30. A noite de forró se encerra ao som da banda cearense Mastruz com Leite, que sobe ao palco 00h30 para cantar os inúmeros sucessos gravados em uma trajetória de mais de 30 anos que até hoje são lembrados pelo público.

Toda a infraestrutura montada para a realização do Festival Forró Verão é iniciativa da Prefeitura de João Pessoa. Além da Funjope, diversas secretarias municipais trabalharam conjuntamente, entre elas a Secretaria de Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Limpeza Urbana (Emlur); Guarda Civil Metropolitana (Semusb) e Mobilidade Urbana (Semob); além da parceria dos efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

O Festival Forró Verão promete outras inúmeras atrações nos demais finais de semana, dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro, destaque para nomes como Flávio José, Alcymar Monteiro, Amazan, Cavaleiros do Forró e Walkyria Santos, entre outros.

Confira as próximas atrações:

18 de janeiro:

Joelma

Mastruz com Leite

Sâmya Maia

James Sousa

25 de janeiro:

Cavaleiros do Forró

Walkyria Santos

Banda Encantu’s

Kelly Silva

1º de fevereiro:

Flávio José

Alcymar Monteiro

Amazan

Raifi Sousa