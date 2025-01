A segunda semana do Festival Forró Verão em João Pessoa promete muito arrasta-pé ao longo de toda à noite deste sábado (11), no Busto de Tamandaré, ao som de Eliane, Cavalo de Pau, Kally Fonseca e Ranniery Gomes.

O evento é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope) e busca valorizar a cultura do forró, a economia local e o turismo.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, fala sobre o segundo ano do projeto.

“O Forró Verão tem sido um sucesso desde a primeira edição e agora em 2025 se repete com a presença maciça de público que acolhe, que adere ao projeto musical. A prefeitura de João Pessoa, através da Funjope tem trabalhado intensamente para garantir uma infraestrutura adequada aos músicos e ao público. Temos ofertado uma programação de qualidade, de maneira que o morador de João Pessoa e o turista que nos visita, possam ter garantidos momentos de lazer, de entretenimento, de diversão, ao mesmo tempo que absorvem a boa música da tradição nordestina. O Forró Verão nasce exatamente nesse momento em que João Pessoa vive um momento especial, pelo conjunto de obras e políticas públicas nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura, Habitação, cultura, turismo, enfim, todas as boas entregas que o prefeito Cícero tem feito. É um momento de celebrar”.

A festa está programada para iniciar às 18h30 com o DJ André Loyola. Às 19h, sobe ao palco o cantor Raniery Gomes, seguido por Kally, às 20h.

A cantora Eliane, toma conta da noite com suas performances a partir das 22h30. A festa continua com a banda Cavalo de Pau que sobe ao palco às 00h30 e promete fazer o público dançar com as músicas novas e antigas.

No próximo sábado, 18 de janeiro, a festa continua com Joelma, Mastruz com Leite, Samya Maia e James Souza. No dia 25 de janeiro, as atrações são Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Banda Encantu’s e Kelly Silva. Encerrando o Festival, no dia 1º de fevereiro, o forró fica por conta da apresentação de Flávio José, Alcymar Monteiro, Amazan e Raífe.

Confira a Programação do Festival de Verão 2025:

11 de janeiro:

• Eliane

• Cavalo de Pau

• Kally Fonseca

• Ranniery Gomes

18 de janeiro:

• Joelma

• Mastruz com Leite

• Samya Maia

• James Souza

25 de janeiro:

• Cavaleiros do Forró

• Walkyria Santos

• Banda Encantu’s

• Kelly Silva

1º de fevereiro

• Flávio José

• Alcymar Monteiro

• Amazan

• Raífe Sousa