O projeto Viva o Centro com Música, da Prefeitura de João Pessoa, retoma, nesta quarta-feira (8), as atividades com a apresentação do grupo Curta Ópera, que traz os cantores Izadora França, Kleiton Araújo, Leonardo Domingos e Eduardo Cunha Lima, acompanhados pelo pianista Vinicius Sales. O evento começa às 17h30, no Centro Cultural de São Francisco, no Centro Histórico da Capital. A programação do projeto segue na quinta (9) e sexta-feira (10), no mesmo horário e local.

Na programação da quarta-feira estão incluídas canções de cinema e musicais de óperas tradicionalmente conhecidas do público, além de árias famosas do compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924). Suas óperas são algumas das mais interpretadas atualmente, entre elas La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. No repertório tem ainda Vicenzo Bellini e Giuseppe Verdi, com a La Traviatta e a tradicional Ave Maria do vienense Franz Peter Schubert.

Grupo de canto lírico paraibano, o Curta Ópera PB surgiu em 2024 após apresentações no projeto Viva o Centro. É formado pelos cantores Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo e Eduardo Cunha Lima e os pianistas Vinicius Sales e Hamurabi Ferreira. Os cantores são conduzidos pelo professor e maestro Carlos Anísio.

JP-Bones

Ainda neste dia 8, partir das 18h15, logo após a Ópera, no adro do CCSF, se apresenta o quarteto de trombones JP-Bone, fundado em 2014 e formado por professores de música e membros da Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB), Orquestra Municipal de João Pessoa (OMJP) e da Associação de Trombonistas da Paraíba (ATPB). O grupo é composto por Sabiano Araújo, Robson Franklyn e Rogério Vicente (trombone tenor) e pelo professor e maestro Alexandre Ferreira (trombone baixo).

A proposta do quarteto em relação ao repertório é difundir os mais variados gêneros musicais da música brasileira, como também importantes obras da música clássica ocidental, buscando uma apropriação dos estilos por meio de um estudo histórico e formal das músicas. Além disso, o grupo busca em seus ensaios o refinamento e excelência técnica, por meio de discussões sobre conceitos e possibilidades interpretativas do trombone, procurando sempre proporcionar uma experiência estética de qualidade aos ouvintes.

Dias 9 e 10

Na quinta-feira (9), além do Curta Ópera PB, que se apresenta na nave principal da Igreja de São Francisco, a partir das 17h30, tem ainda apresentação da big band Rubacão Jazz, uma orquestra formada por naipes de saxofones, trombones, trompetes, guitarra, piano, sanfona e baixo. A big band existe há mais de 10 anos e vem se destacando como uma das melhores atrações do projeto pelo público por unir à performance instrumental, resgatando clássicos da música brasileira. O repertório vai do Frevo ao Jazz, passando pelos clássicos internacionais e músicas de compositores e arranjadores locais.

Já na sexta-feira (10), após apresentação do Curta Ópera PB, às 17h30, tem uma apresentação personalíssima de um combo instrumental da Rubacão Jazz formado por bateria, piano e contrabaixo, tudo isso aliado a outro instrumento harmônico. A partir desta sólida formação em trio, outros instrumentos podem integrar o combo, a fim de executar tanto melodias clássicas quanto regionais, fazendo uso de improvisos e variações, características típicas da linguagem do Jazz. Neste dia, o grupo será composto por Diego Rafael (guitarra), Hermano de Paula (baixo) e Alan Silva (bateria).

Viva o Centro com Música

O projeto completa agora em 2025 um ano de existência e surgiu de uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Município (Secitec-JP) e da Agência de Inovação e Tecnologia de João Pessoa (Inovatec JP), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba. A iniciativa está na sua segunda versão e segue até março deste ano. O projeto busca revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa por meio da cultura, especialmente a música.

“O projeto abre espaço também para a inovação tecnológica ao explorar o uso de software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos e estúdios caseiros. O objetivo é criar um protocolo para sonorização, gravação e transmissão ao vivo utilizando o sistema Linux, mais especificamente o Jack Áudio Connection Kit, tornando o empreendedorismo musical mais acessível”, explicou o secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos.

A coordenadora do Viva o Centro com Música, Jamile Paiva, ressaltou que o projeto tem dado destaque a valorização do Centro Histórico e no reconhecimento da forte presença da atividade musical na cidade. “Nesse sentido, vem atuando no fortalecimento da zona histórica como um polo de cultura, entretenimento e lazer”, acrescentou.