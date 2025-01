Mistura Gostosa celebra O Maior São João do Mundo com lançamento temático

Nesta sexta-feira (10), a Quadrilha Junina Mistura Gostosa inicia oficialmente a temporada de 2025 com um evento que promete celebrar os 30 anos de história e tradição do grupo. A partir das 19h30, na Vila Sítio São João, em Campina Grande, o público poderá acompanhar o lançamento temático que dará o tom das apresentações do ano, além do primeiro ensaio festivo.

As atrações da noite ficarão por conta de Ananias do Acordeon e da banda Eskema de Luxo, que garantem um repertório animado para embalar a festa. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente pelo link: Sympla – Lançamento Temático da Mistura Gostosa. Também haverá venda de ingressos no local do evento.

Em 2025, a Mistura Gostosa completa três décadas de dedicação à cultura popular e aos festejos juninos. Fundada em 5 de novembro de 1994, a quadrilha nasceu no bairro do Monte Santo com o objetivo de fortalecer as tradições nordestinas e oferecer uma nova opção de lazer e cultura para os jovens da região.

“Este ano será mais um capítulo histórico para nossa junina. São 30 anos de trajetória de muita dança, sorrisos e vitórias. Convido a todos para juntos celebrarmos esse momento junto conosco”, destacou Ivia Lídia, presidente da Mistura Gostosa.

A festa de lançamento promete ser um marco na programação do grupo, reafirmando o compromisso com a valorização da cultura local e antecipando o clima festivo que toma conta de Campina Grande durante o ciclo junino.