Termina na sexta-feira, 10 de janeiro, o prazo para cadastramento dos blocos e troças que compõem o chamado ‘Campina Folia’, evento que acontece nos períodos do pré e pós-Carnaval. O processo de cadastramento, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE), da Prefeitura de Campina Grande, foi iniciado no último mês de dezembro.

O link para cadastro está no endereço https://forms.gle/mHBmdh4vyrkAK8h5A. Todas as realizações do Campina Folia contam com o apoio da Gestão Municipal, que vê nestas manifestações o incentivo à cultura.

A Prefeitura também garante apoio ao ‘Carnaval Tradição’, que terá seus desfiles nos dias 22 e 23 de fevereiro, bem como os bois, ala-ursas, tribos indígenas e demais eventos que não estão integrados a esse grupo.

A diretora de operações da SEDE, Gabriella Fernandes, disse que os produtores/organizadores devem cadastrar seus blocos, escolas de samba, bois de Carnaval, na página https://forms.gle/mHBmdh4vyrkAK8h5A.

“Os produtores/organizadores devem fornecer informações gerais do seu evento. Bem como a perspectiva de público, percurso e, claro, data e horário de realização”, explicou.

Conforme Gabriella, assim como em 2024, a equipe da SEDE também estará prestando apoio em toda a documentação para órgãos de Segurança, Saúde e Trânsito que cada organizador precise elaborar.

“No próximo dia 16 nós vamos promover um treinamento para os envolvidos no Campina Folia e no Carnaval Tradição, trazendo para essas pessoas todas as informações sobre as autorizações necessárias, para que não tenhamos problema algum com a realização de todos os eventos que, mais uma vez, devem encantar a cidade”, disse Gabriella.