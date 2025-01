Após 41 dias de magia e encanto, a 11ª edição do Natal Iluminado foi encerrada nesta segunda-feira (6), em Campina Grande. Durante todo o evento, famílias inteiras de campinenses e turistas desfrutaram da decoração e também de todas as novidades desta edição.

Uma das principais novidades foi o polo principal do evento, no recém reformado Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), onde foram realizadas as apresentações artísticas e culturais da festa. O espaço também esteve integrado à parte superior do Parque do Povo. Como já é tradição, o Açude Velho também foi ornamentado. Esse ano, o evento teve três árvores de Natal, uma delas com 45m, montada sob o obelisco do Parque Evaldo Cruz.

Ainda falando de decoração, as entradas da cidade, os distritos e as principais avenidas de Campina foram enfeitadas com adereços natalinos, visando uma maior imersão da população com a época. As duas maiores avenidas campinenses também foram decoradas: Severino Bezerra Cabral (Avenida Brasília) e Manoel Tavares.

Outros destaques da edição deste ano foram as decorações do Calçadão da Cardoso Vieira e da Praça da Bandeira, no Centro. O Monumento ‘Farra de Bodega’, que conta com as estátuas de Luiz Gonzaga e Jackson do Bandeiro, também entrou no ritmo natalino.

Outras praças também foram decoradas como a Raimundo Asfora (entrada de Campina Grande pela BR-230) e a José Américo (Rotatória do Parque da Criança). A rotatória da entrada da Rainha da Borborema pela BR-104 também recebeu enfeites.

Outra grande atração do Natal Iluminado 2024 foi o Museu do Algodão, na Estação Velha, que foi todo ornamentado para a visitação de turistas e, claro, dos campinenses. Sem falar no Parque Linear do Dinamérica, a Vila do Artesão, a rotatória da Avenida JK e os distritos.

Ao todo, 250 comerciantes trabalharam durante os dias do evento, sendo 100 deles (50 fixos e 50 itinerantes) instalados no polo do Açude Velho e os demais divididos entre as duas vilas gastronômicas e espaços dos Parques Evaldo Cruz e do Povo.

“Surpreendente! Muito surpresa com a quantidade de gente visitando esse espaço. O faturamento também me surpreendeu. Está muito além do que prevíamos. Somente nas datas de véspera e Dia de Natal, posso dizer que tivemos 50% de crescimento nesse dado”, comemorou uma das comerciantes que participou do Natal Iluminado.

Valter Leite, representante do estabelecimento ‘Krep Show’, relatou que o Natal deste ano representou não só o 13º, mas até mesmo um 14º e 15º salário dos comerciantes.

“A gente vendeu como se fosse O Maior São João do Mundo. Dobramos as vendas em relação ao ano passado. De segunda a segunda tivemos grande movimentação. As vendas foram ótimas”, comemorou.

Outro depoimento que chamou muito a atenção foi o de Matheus Oliveira, da ‘Brothers Burguer’, que ficou instalada na Vila Gastronômica do Açude Novo.

“Tivemos dia de venda de quase 300 hambúrgueres. O nosso faturamento aumentou mais de 40% em relação a edição anterior. Foi nosso terceiro ano e nossas expectativas foram mais que superadas”, garantiu.

Em 2023, o Natal Iluminado, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), movimentou mais de R$ 95 milhões, teve mais de 97% de aprovação e mais de 1,5 milhão de visitantes nos locais decorados, um aumento de 51,5% em relação ao ano anterior. A expectativa, é que esses números sejam superados, na edição deste ano.

Muitas famílias escolheram os Parques do Povo e Evaldo Cruz para celebrar a noite de Natal. É o caso da dona Valquíria Lúcia, que veio diretamente da cidade de Boa Vista, junto com seus parentes, para prestigiar o evento.

“Primeira vez aqui. Viemos conhecer a decoração de perto. Tudo muito bonito. Gostei demais. Fica um gostinho de quero mais. Gostinho de repetir a dose”, revelou.

Quem também veio de outra cidade foi a lagoassequence Beatriz Souza. Ela relatou que esteve pela primeira vez no evento justamente na noite de Natal.

“Estive acompanhada de mais sete pessoas. No Natal, primeiro confraternizamos em casa e viemos finalizar a noite aqui. Ambiente muito legal e o que mais me chamou a atenção foi a estrutura e a organização”, falou.

A secretária Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, fez uma avaliação desta 11ª edição do Natal Iluminado.

“Sucesso. Num trabalho conjunto entre todas as Secretarias, conseguimos entregar, mais uma vez, um grande evento. Vimos dias de intensa movimentação, não só de pessoas mas, pelos depoimentos dos comerciantes, na economia. Tivemos mais um grande Natal. Realizamos pesquisa, através do instituto 6Sigma, e nos próximos meses devemos estar constatando os bons números desta edição. Mais uma vez, Campina mostra que é Grande no nome e em tudo que faz”, celebrou.