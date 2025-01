O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), localizado no bairro do Roger, abre nesta terça-feira (7) a temporada de férias, com atividades gratuitas voltadas ao público infantil e outras faixas etárias. A programação Férias no Parque 2025 acontece até o dia 31 de janeiro.

A diretora do Parque, Milenna Simões, explica que durante todo o mês serão realizadas atividades diversas, a partir das 8h30 até as 16h, com pausa para o almoço. Na programação constam trilhas para conhecer o bioma Mata Atlântica e a biodiversidade, com observação do banho de sol dos répteis, e também para conhecer os mamíferos e animais exóticos, entre outros.

“Todas as atividades realizadas no Parque Arruda Câmara são gratuitas aos visitantes, mas as vagas são limitadas e destinadas por ordem de chegada. É necessário apenas o pagamento da taxa ambiental de entrada, que custa R$ 3”, afirmou.

Milenna Simões reforça a importância do projeto para enriquecer o aprendizado dos participantes sobre ao bioma Mata Atlântica e a biodiversidade, com o acompanhamento de educadores ambientais, de forma a promover um futuro mais sustentável para todos.

“Os visitantes poderão conhecer melhor a rica flora do Parque e saber mais sobre serpentes e a rotina do zoológico, além de curiosidades sobre animais taxidermizados, a vida dos insetos e todo o trabalho aqui realizado”, acrescentou.

Horários

A programação vai até o dia 31 de janeiro e acontece de terça a domingo, de manhã (a partir das 8h30) e à tarde (a partir das 14h).

Serviço

O Parque Arruda Câmara abre de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada até às 16h e taxa ambiental de R$ 3. Crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos não pagam a taxa.