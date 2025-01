Natal Iluminado de Campina Grande se encerra nesta segunda-feira

Os polos da 11ª edição do Natal Iluminado de Campina Grande registraram mais um fim de semana de grande movimentação. O público, inclusive, poderá visitar as vilas gastronômicas e demais pontos do evento até esta segunda-feira (6).

Assim como em todos os dias, no encerramento, as barracas, trailers e quiosques funcionarão das 18h às 23h.

Com a grande novidade da decoração no novo Parque Evaldo Cruz, o Natal teve seguidos dias de recorde de público, com movimentação intensa e também de visitas de público de várias cidades da região.

De visitantes a comerciantes, a satisfação com o a 11ª edição do Natal Iluminado parece ser de fácil constatação.

Porém, para além disso, uma pesquisa do instituto 6Sigma foi feita durante os dias de evento e, como no ano passado, os resultados devem ser divulgados nos próximos meses.

Em 2024, por exemplo, também de acordo com dados do Instituto, a movimentação econômica do Natal em Campina superou os R$ 95 milhões.