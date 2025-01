Abertura do Festival Forró Verão lota Busto de Tamandaré, em João Pessoa

A abertura da segunda edição do Festival Forró Verão 2025, neste sábado (4), contou com a animação de Limão com Mel, Waldonys, Banda Cascavel, Forró Pegado e DJ Cris L, que fizeram o público, que lotou o Busto de Tamandaré, dançar nas areias da praia de Tambaú.

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), oferece a população e turistas, gratuitamente, o melhor do gênero de 4 de janeiro a 1º de fevereiro, sempre nas noites de sábado, trazendo ao palco do evento grandes nomes do forró local e nacional.

O vice-prefeito Leo Bezerra prestigiou o Festival. “Esse é um evento especial, feito para a população de João Pessoa e para os turistas. Nós estamos aqui consolidando esse evento. A população abraçou a proposta. É uma felicidade muito grande. Nós estamos aqui preparados para fazer o maior verão da história de João Pessoa. Estamos preparados não só para receber a população, mas para todos os que estão aqui conhecendo essa terra maravilhosa. João Pessoa que era considerada a ‘queridinha do Nordeste’, agora é a ‘queridinha internacional’”, disse.

“É um prazer grande. A Prefeitura, através da Funjope, consegue entregar, pelo segundo ano consecutivo, esse belíssimo Festival. Um projeto do nosso prefeito Cícero Lucena, que já nasceu vitorioso desde o ano passado, não apenas pela qualidade dos músicos, mas, sobretudo, pela estrutura que conseguimos montar aqui no Busto de Tamandaré, desde o palco, som e iluminação, além de uma estratégia sofisticada de segurança, organizada pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Municipal, Bombeiros, Samu e todos os órgãos que nos ajudam a fazer a festa. A partir de agora nós teremos uma sequência de cinco finais de semana, cada final de semana repetindo esse sucesso que está hoje. Então, a gente tem uma longa história e um longo percurso de sucesso pela frente”, destacou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A abertura da programação ficou por conta da banda Forró Pegado, com Douglas Pegador e Kelly Silva. “É um prazer participar do Festival de Forró, uma iniciativa muito bacana de incentivo ao gênero”, disse Douglas.

Na sequência, mais forró com Débora e Isaias da Banda Cascavel, o ‘Veneno do Forró’, com mais de 20 anos de história, com sede em Campina Grande. “Agradecemos o convite a Prefeitura de Joao Pessoa e a Funjope. Um prazer participar dessa grande festa”, declarou Isaías. “Festa linda. João Pessoa nunca decepciona”, afirmou Débora.

Em seguida, a plateia contou com a animação do sanfoneiro cearense Waldonys, com direito a participação do filho, Luciano Moreno, também cantor e sanfoneiro. “A minha relação com a Paraíba é de muito amor. Eu estou muito feliz em subir ao palco do Festival Forró Verão, mais uma vez. Tive o prazer de participar dessa linda festa no ano passado, em sua primeira edição, e estamos aqui para oferecer muito forró para o povo que veio curtir o Festival”, contou Waldonys.

“Eu, como artista, agradeço a João Pessoa ter levantado essa bandeira do forró. Esse Festival do Forró veio pra ficar, pra tatuar no coração da gente o amor, a cultura por esse estilo musical. Disse hoje em algumas entrevistas e repito – Se gostar de João Pessoa desce febre eu já tava com 40 graus na sombra”, destacou Waldonys.

O encerramento da festa ficou por conta da banda Limão com Mel. “É um prazer estarmos novamente nos palcos de João Pessoa para relembrar nossos grandes sucessos”, festejou o vocalista Edson Lima, acompanhado da também vocalista da banda, a paraibana Adma Andrade. Todo o povo dançou muito forró com a seleção ‘Playlist’, “pra começar o ano em primeira linha”, disse Edson.

Toda a infraestrutura montada para a realização do Festival é iniciativa da Prefeitura de João Pessoa. Além da Funjope, diversas secretarias municipais trabalharam entre elas: Secretaria de Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Limpeza Urbana (Emlur); Guarda Civil Metropolitana (Semusb) e Mobilidade Urbana (Semob); além da parceria dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O Festival de Forró Verão promete outras inúmeras atrações nos demais finais de semana, dias 11, 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro, destaque para nomes como Flávio José, Alcymar Monteiro, Amazan, Eliane, Joelma e Mastruz com Leite, entre outros.

Confira as próximas atrações:

11 de janeiro:

Eliane

Cavalo de Pau

Kally Fonseca

Ranniery Gomes

18 de janeiro:

Joelma

Mastruz com Leite

Samya Maia

James Souza

25 de janeiro:

Cavaleiros do Forró

Walkyria Santos

Banda Encantu’s

Kelly Silva

1º de fevereiro:

Flávio José

Alcymar Monteiro

Amazan

Raífe

– DJ Cris L nos intervalos.