A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, gerida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), segue com 12 exposições de artistas diversos abertas ao público neste mês de janeiro. O espaço, localizado na Avenida João Cirillo da Silva, no bairro do Altiplano Cabo Branco, tem entrada gratuita e funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos das 10h às 18h.

A Estação, como é popularmente conhecida, disponibiliza uma agenda diversificada durante todo o ano, desde a exposição de artes plásticas, apresentações teatrais e de mágica, entre outras atrações, além de possuir um mirante que possibilita a visão de toda a Orla de João Pessoa.

O local, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 2008, é um dos pontos turísticos mais visitados na Capital, principalmente no período das férias escolares. Segundo o diretor da Estação, Olié Martins, além da visita do público em geral, entre turistas e a própria população de João Pessoa, o espaço é muito procurada pelas instituições de ensino da rede pública (municipal e estadual) e universidades da Paraíba para reforço do aprendizado sobre arte, oficinas de contação de história e musicalização.

“O atendimento aos alunos acontece por meio de agendamento no endereço eletrônico: linktr.ee/estacaocabobranco. Por dia, em média, recebemos de 60 a 100 estudantes da rede pública”, informou, ressaltando que na programação anual também consta o Chá Cultural, voltado a grupos convidados de no máximo 30 pessoas, propiciando atividades às mulheres que não têm acesso à cultura, bem como eventos alusivos às datas comemorativas como exposição junina, feira do artesão, Dia das Crianças e outros.

Relação das mostras em janeiro:

– Descaminhos | Imagem e Deriva – Daniel da Hora

– ⁠A metamorfose – Odegine Graça

– ⁠Cada Cabeça um Mundo – João Neto

– ⁠Quando a gente Chorou Vendo o Sol se Pôr (Mostra) – João Peregrino

– ⁠Pele Exposta – Jeorge Paiva

– ⁠Aquarela Verão – Exposição Coletiva

– ⁠Do Rio ao Mar – Exposição Coletiva

– ⁠No Reinado do Sol – Flávio Tavares

– ⁠Abelardo da Hora

– ⁠O Mar de Grisi – Luciano Grisi

– ⁠Guardiã da Cidade – Evanice Santos

– ⁠Vida – Eulampio Neto