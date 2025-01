Shows na orla: Forró Verão começa neste sábado em João Pessoa

A cidade de João Pessoa se transforma na capital do forró, a partir deste sábado (4), com a abertura da segunda edição do Festival ‘Forró Verão’, que acontece até o dia 02 de fevereiro, com shows gratuitos no palco montado nas areias da Praia de Tambaú. Nessa primeira noite, a Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), traz na programação nomes tradicionais do forró, como Limão com Mel, Waldonys, Banda Cascavel e Forró Pegado.

“Nós estamos abrindo, esta semana, a segunda edição do nosso Forró Verão. Uma experiência exitosa que realizamos no ano passado, a pedido do prefeito Cícero Lucena, e foi considerada um sucesso. Este ano, aproveitamos novamente este momento de férias da população, a alta estação de verão, com uma presença recorde de turistas em nossa cidade. Por isso, renovamos o festival trazendo grandes nomes da música para a cidade de João Pessoa durante o mês de janeiro e início de fevereiro. Tenho certeza que também será um sucesso”, comentou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Segundo ele, toda a estrutura já está montada. “Temos uma parceria com o Governo do Estado que nos ajuda na política de segurança pública, com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa e demais órgãos da prefeitura que nos ajuda a realizar esse grande evento”, destacou.

Na sua avaliação, o desenvolvimento da cultura local e da economia são as principais marcas do evento. “O festival valoriza a cultura do forró na Paraíba e desenvolve uma política de economia em torno da rede produtiva beneficiando diretamente bares, hotéis, restaurantes, mercados, mercadinhos, a rede de táxis, de aplicativos e todo um agregado de empresas e de empreendedores que são beneficiados diretamente, desde o grande e o pequeno hotel, a pousadas, ao comércio ambulante. Então, é realmente um festival que promove música de qualidade para o público, para o morador, para o turista, mas também desenvolve a economia local”, complementou Marcus Alves.

Atrações

De acordo com a programação, a Banda Limão com Mel fará o show de abertura do Forró Verão. Em seguida sobe ao palco o cantor e sanfoneiro cearense Waldonys. Na sequência, muito forró com Deborah e Isaías da Banda Cascavel, com mais de 20 anos de história, encerrando a noite com Forró Pegado, com Douglas Pegador.

Na semana seguinte, 11 de janeiro, o público poderá aproveitar as performances da cantora Eliane, Cavalo de Pau, Kally Fonseca e Ranniery Gomes. A festa continua em 18 de janeiro, com Joelma, Mastruz com Leite, Sâmya Maia e James Souza.

No dia 25 de janeiro, Cavaleiros do Forró, Walkyria Santos, Banda Encantu’s e Kelly Silva. Encerrando o festival, no dia 02 de fevereiro, a noite será animada pelos cantores Flávio José, Alcymar Monteiro, Amazan e Raifi Sousa.

Programação do Festival de Verão 2025:

04 de janeiro:

• Limão com Mel

• Waldonys

• Banda Cascavel

• Forró Pegado

11 de janeiro:

• Eliane

• Cavalo de Pau

• Kally Fonseca

• Ranniery Gomes

18 de janeiro:

• Joelma

• Mastruz com Leite

• Sâmya Maia

• James Souza

25 de janeiro:

• Cavaleiros do Forró

• Walkyria Santos

• Banda Encantu’s

• Kelly Silva

02 de fevereiro:

• Flávio José

• Alcymar Monteiro

• Amazan

• Raifi Sousa