Saiba o que assistir na TV neste primeiro dia de 2025; canais abertos

CULTURA

08h00 Um Herói do Coração : Cinco Pintinhos; Eu Aprendo as Formas com Herói; Eu Sempre; Dentes Brilhantes

08h15 Mundo Ripilica – As Aventuras de Lilica, a Coala : Apolo, um Cachorro Especial

08h20 Milo : T1 EP21 – Milo, o Músico

08h30 Simon, o Supercoelho : Quem É o Mais Forte?; Hoje É Feriado!

08h45 Bluey : T1 – Mamãe e Papai; Esconde-Esconde

09h00 Mundo Bita – Imagine-se : T1 EP9 – Quando Pinta a Harmonia

09h10 Octonautas : T2 EP22 – Octonautas e as Enguias-Pelicano

09h25 PJ Masks – Heróis de Pijama : T2 – Pj Masks vs. Vilões Unidos

09h40 Dino Ranch : T1 – Parem Aquele Espinossauro

09h55 Martin Manhã : T1 EP1 – As Aventuras do Dragão

10h10 O Show da Luna! : T2 EP14 – O Grande Astro

10h25 44 Gatos : T2 EP14 – O Desafio Canino

10h40 Turbossauros : T1 EP6 – É Só Seguir as Placas

10h50 Mistérios Animais : O Sumiço das Capivaras

11h00 Tainá e os Guardiões da Amazônia : T1 EP22 – Quem Grita Mais Alto

11h15 Turma da Mônica : T3 EP19 – O Mundo ao Contrário

11h30 Turma da Mônica : T3 EP20 – Gibis pra que Te Quero

11h40 Morgana & Celeste : T1 EP23 – A Mona Lisa de Da Vinci

11h45 Quintal da Cultura : T6 – Contação de Historias – Letícia Liesenfeld

12h00 Jornal da Tarde

12h44 Pronto Atendimento : Internet Clonada: Orientações e Soluções

12h45 Peppa Pig : Amigo Faz de Conta; A Festa à Fantasia; O Museu

13h00 Kid-E-Cats : T1 EP40 – O Ladrãozinho

13h05 Ana Bolinha : Bússola

13h15 Oi, Duggee! : T1 EP49 – Duggee e o Distintivo da Surpresa

13h20 Simon, o Supercoelho : Quem É o Mais Forte?; Hoje É Feriado!

13h30 Um Herói do Coração : Cinco Pintinhos; Eu Aprendo as Formas com Herói; Eu Sempre; Dentes Brilhantes

13h45 Masha e o Urso : T3 EP4 – Uma História Fantasmagórica

13h50 Masha e o Urso : T3 EP5 – Mentira Tem Perna Curta

14h00 Viola e Tambor : Ovinhos Chocalho; Hora de Dormir

14h15 Dino Ranch : T1 – Parem Aquele Espinossauro

14h30 PJ Masks – Heróis de Pijama : T2 – Pj Masks vs. Vilões Unidos

14h45 Octonautas : T2 EP22 – Octonautas e as Enguias-Pelicano

15h00 44 Gatos : T2 EP14 – O Desafio Canino

15h15 Bluey : T1 – Mamãe e Papai; Esconde-Esconde

15h30 Meu AmigãoZão : Meu Pé de Moleque

15h45 O Show da Luna! : T2 EP14 – O Grande Astro

16h00 Milo : T1 EP21 – Milo, o Músico

16h15 Martin Manhã : T1 EP1 – As Aventuras do Dragão

16h25 Morgana & Celeste : T1 EP23 – A Mona Lisa de Da Vinci

16h30 Quintal da Cultura : T6 – Contação de Historias – Letícia Liesenfeld

16h45 Transformers: Cyberverse : T2 EP6 – Nascimento Sombrio

17h00 Turma da Mônica : T2 EP6 – Dono de Metade da Rua

17h10 Turma da Mônica : T2 EP8 – Feliz com Meu Brinquedo

17h20 Turma da Mônica : T2 EP16 – Hoje Eu Vou Tomar Banho

17h30 O Mundo de Mia : T4 EP10 – Duelo de Pans

18h00 As Aventuras de Tintim : T1 EP14 – A Estrela Misteriosa

18h30 O Mundo de Beakman : T1 EP26 – A Roda, Beakmania e Procurando Respostas

19h00 Shaun, o Carneiro : T4 EP8 – O Coelho

19h10 Shaun, o Carneiro : T4 EP9 – O Bilhete Premiado

19h20 Shaun, o Carneiro : T4 EP10 – A Aranha

19h30 Irmão do Jorel : T2 EP24 – Elefante de Porcelana

19h45 Metrópolis

20h00 Memória Esporte Clube : T3 EP2 – Júlio Botelho

20h30 O Presente de Cecília

21h00 Jornal da Cultura

22h00 Senado, a História que Transformou o Brasil : O Amanhã Começa Hoje

22h58 Pronto Atendimento

23h00 Brasil Zil

23h30 Futurando

00h00 Metrópolis

00h15 Camarote.21

00h45 Entrelinhas

01h15 Ensaio

02h15 Jornal da Cultura

03h15 Saúde Brasil

03h45 Cultura Retrô

04h15 Grande Teatro em Preto e Branco

SBT

07h30 Primeiro Impacto

09h00 Feriadão SBT – Desenhos

11h15 SBT Rio

13h15 SBT Esporte Rio

13h45 Deu a Louca nos Bichos

15h00 Divórcio

16h45 Tá na Hora

18h30 Tá na Hora Rio

19h45 SBT Brasil

20h45 Chaves

21h05 A Caverna Encantada

22h00 Chapolin

22h20 Programa do Ratinho

23h45 The Noite com Danilo Gentili

00h45 Operação Mesquita

01h15 SBT PodNight : Ninho da Coruja

02h00 SBT News

GLOBO

06h45 O Bom Gigante Amigo

08h20 Bom Dia Brasil

09h30 Encontro com Patrícia Poeta

10h35 Mais Você

11h45 RJ1

13h00 Globo Esporte

13h25 Jornal Hoje

14h45 Cabocla – Edição Especial

15h30 Uma Pitada de Sorte

17h05 Vale a Pena Ver de Novo – Tieta

18h25 Garota do Momento

19h10 RJ2

19h40 Volta por Cima

20h30 Jornal Nacional

21h20 Mania de Você

22h25 Jurassic World – Domínio

00h15 Jornal da Globo

01h05 Volta por Cima

01h50 Vai que Cola

02h30 Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral

04h00 Hora 1

RECORD

07h30 Balanço Geral SP Manhã

08h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

11h50 Balanço Geral

15h30 O Rico e Lázaro

16h30 Cidade Alerta

17h10 Jornal da Record – 24h

17h15 Cidade Alerta

17h40 Jornal da Record – 24h

17h45 Cidade Alerta

18h00 Cidade Alerta

18h50 Cidade Alerta

19h55 Jornal da Record

21h00 Força de Mulher

21h45 Gênesis

22h30 Do Rio ao Mar – A Guerra de Israel Contra o Terror

00h00 Chicago Med – Atendimento de Emergência : T9 EP12 – Golpes do Destino

00h40 Jornal da Record – 24h

00h45 Fala que Eu te Escuto

02h00 Dicas de Amor

02h30 Palavra Amiga

03h30 A Última Porta

04h00 Nosso Tempo

04h30 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

08h30 Igreja Universal do Reino de Deus

09h30 Ultrafarma

10h00 Festival de Prêmios

10h20 Fica com a Gente

11h50 A Hora do Zap

13h00 Igreja Universal do Reino de Deus

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja Universal do Reino de Deus

18h00 Marjo Prêmios

19h00 Elas em Jogo

19h20 RedeTV! News

20h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

21h30 Hipercap Brasil

22h45 SuperPop

00h00 A Hora do Zap

00h45 Leitura Dinâmica

01h30 Madrugada Animada

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

BAND

06h45 Jornal BandNews

08h00 AgroBand

08h15 Bom Dia, Favela

08h45 Bora Brasil

09h00 Bora Brasil

11h00 Jogo Aberto

12h00 Os Donos da Bola

12h50 A Voz do Rio

13h40 Vem com a Gente

14h30 Melhor da Tarde com Cátia Fonseca

16h00 Brasil Urgente

17h30 Brasil Urgente Rio

18h40 Jornal do Rio

19h20 Jornal da Band

20h25 Melhor da Noite

21h20 Show da Fé

22h15 Perrengue do Dia

22h45 Festival Virada da Band 2025

00h30 Jornal da Noite

01h25 Bola Rolando

02h20 Band Esporte

03h00 Jornal da Band

04h00 Outlander : T3 EP5 – Liberdade e Whisky

* Folhapress