Réveillon de Campina Grande: programação terá tradicional queima de fogos

O Réveillon de Campina Grande tem se consolidado cada vez mais como uma das celebrações mais aguardadas da cidade Rainha da Borborema dentro da programação do Natal Iluminado. E para celebrar a passagem para o Ano Novo, partir das 19h desta terça-feira, 31, o Largo do Açude Velho vai se transformar em um verdadeiro espetáculo de música, luzes e cores.

A programação do Réveillon, realizada pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, conta com nomes consagrados da música como Sâmya Maia, Fabiano Guimarães, Felipe Alcantara e Cana Baiana. O evento promete atrair um público diversificado, com uma expectativa de 30 mil pessoas.

Os artistas renomados se apresentam em um palco montado ao largo do Açude, garantindo uma festa animada e repleta de ritmos contagiantes. Os festejos incluem a tradicional queima de fogos de baixo ruído, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), que iluminará o céu da Rainha da Borborema por cerca de cinco minutos, simbolizando a chegada do novo ano e trazendo o sentimento de esperança e renovação.

Além disso, as famílias campinenses e os turistas também poderão desfrutar da estrutura do Parque Evaldo Cruz, que estará aberto até às 23h com todo o cenário natalino e a Vila Gastronômica, sendo mais um ambiente de confraternização e de alegria.