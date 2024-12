Evangélicos farão culto em João Pessoa no palco do Réveillon

A capital onde o Sol nasce primeiro também terá a primeira grande celebração evangélica do Brasil. Na noite do dia 1 de janeiro, no palco montado para a festa de Réveillon, as igrejas evangélicas de João Pessoa vão celebrar pela primeira vez o ‘Culto das Primícias’, às 19 horas.

A programação organizada pela Associação Marcha Para Jesus está contando com a colaboração de pastores de diferentes denominações evangélicas e tem o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Na programação oficial consta a apresentação da Bless Band e do cantor Armando Filho, além de ministrações com o bispo Márcio Meira e pastor Estevam Fernandes.

Todos os pastores da cidade estão sendo convidados para uma oração dos pastores pela cidade de João Pessoa.

O culto vai começar às 19 horas e a organização tem orientado as pessoas que levem cadeiras de praia para pôr na areia.