No quadro “Dica de Leitura”, transmitido pela Rede Ita e retransmitido pela Rádio Caturité FM, o professor José Mário trouxe uma recomendação especial que celebra a riqueza cultural do Nordeste. A obra indicada foi o livro Uma Viagem ao Reino Encantado da Cultura Popular Nordestina, de autoria do jornalista, poeta e escritor Irani Medeiros.

Durante sua participação, o professor ressaltou o valor da contribuição de Irani Medeiros para a preservação e difusão das manifestações culturais nordestinas. “A nossa dica de leitura de hoje vai para o livro Uma Viagem ao Reino Encantado da Cultura Popular Nordestina, de autoria de Irani Medeiros, que é jornalista, que é poeta, que é escritor, que é estudioso da filosofia. Um sertanejo da cidade de Pombal, que, radicado na cidade de João Pessoa há já bastante tempo, tem se dedicado de maneira extremamente louvável à pesquisa incansável da cultura popular nas suas mais variadas manifestações, principalmente aquelas que radicam no campo da poesia, do cordel sobretudo. A cantoria é a arte do cantador, repentista ou violeiro, como é conhecida na atualidade, e não depende de cultura nem de técnicas eruditas. É o simples ato de improvisar de forma espontânea, nasce da inspiração ao gosto do povo, que é capaz de compreendê-la”.

O professor José Mário destacou também o mergulho que o autor faz nas manifestações artísticas populares e nas vidas de figuras emblemáticas da cultura nordestina. “Este livro, Uma Viagem ao Reino Encantado da Cultura Popular Nordestina, é um mergulho extremamente bem-sucedido, que o Irani Medeiros realiza nesta caudalosa e vasta e rica cultura popular, que nos tem revelado nomes da mais alta grandiosidade, como o Cego Aderaldo, como um Pinto do Monteiro, como um Oliveira de Panelas. Ele mergulha neste mundo de escritores populares, de escritores simples. Alguns dos quais viveram uma vida extremamente modesta, mas que eram dotados pela providência, com uma capacidade singular, com uma sensibilidade, uma imaginação, uma inteligência extraordinária para extrair, muitas vezes das dificuldades, das pedras espalhadas pelo caminho, uma poesia de extrema beleza”.

O livro aborda também a história da cantoria, uma tradição que surgiu no Nordeste em meados do século XIX e era realizada nos terreiros das fazendas sertanejas em dias festivos como São João, São Pedro ou celebrações de casamentos e batizados.

José Mário concluiu reforçando o convite aos ouvintes para se encantarem com a leitura da obra: “Para quem aprecia a manifestação da poesia nesta territorialidade que emana do povo, não pode deixar de ler e meditar neste livro”.