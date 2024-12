Raul Gil se emociona em seu último programa no SBT

Raul Gil, 86, se emocionou ao se despedir do SBT em seu último programa na emissora, neste sábado (28).

Raul agradeceu a família Abravanel em seu discurso. “[Quero] agradecer em especial à família Abravanel. Este ano vai ser um ano triste pra eles, porque eles gostariam de estar comemorando com a presença do nosso grande Silvio Santos.”

O apresentador também agradeceu à equipe de seu programa. “Eu quero agradecer a todos vocês do auditório, à produção, a todas as meninas que ajudaram o Programa Raul Gil, seguranças, cameramen, cabomen, à diretoria toda.”

“Que Deus nos abençoe, nos dê paz para o mundo, para que a gente não assista na TV tanta bomba, tantos mísseis. Vamos assistir flores, amor, alegria, canto, tudo isso é o que eu quero desejar a você. Paz, amor, empregos, porque tem muita gente desempregada, muita gente passando fome nesse mundo. Todos vocês, façam uma oração pras pessoas que vocês tantos amam. Muito obrigado, feliz Ano-Novo”, disse Raul Gil.

Raul Gil foi demitido do SBT após 14 anos na emissora. A demissão do apresentador foi confirmada no início deste mês. “O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar”, declarou ele, por meio das redes sociais, após a divulgação da notícia.

* UOL/FOLHAPRESS