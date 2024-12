Praia de Tambaú recebe show de pré-réveillon

O Pré-Réveillon de João Pessoa está num clima de muito alto astral com as bandas Pagode do Meu Agrado, Tracundum e Funkeria, que farão um show com muita energia neste sábado (28), nas areias da praia de Tambaú.

O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa e sua Fundação Cultural (Funjope), é um esquenta para o show da virada e começa às 20h.

“Esse show que estamos realizando é significativo e importante porque é um momento em que vamos promover, na véspera do Réveillon, uma espécie de aquecimento, aproveitando que o nosso morador está de férias, os turistas estão presentes na cidade, na alta estação, um boom de turismo. A estrutura está montada, tudo preparado, e vamos ofertar à cidade de João Pessoa uma nova festa com bandas locais para que elas possam revelar os seus valores e que nós possamos acolher e estimular os artistas locais. Isso é muito importante para nós, da Funjope e da Prefeitura”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que a Fundação tem realizado ações no Busto de Tamandaré há algum tempo.

“Ontem mesmo, realizamos o Natal de Luz, do Padre Nilson, com um público gigante. Agora, no sábado, fazemos uma festa para estimular os artistas locais e promover um novo momento de diversão, de lazer para os turistas que nos visitam e para os moradores que estão de férias nesse momento festivo”, acrescenta.

Ítalo Viana, baixista da banda Pagode do Meu Agrado, afirma que o show é bem diversificado.

“A gente leva o pagode e tenta levar o que é nosso também, da música paraibana, nossas raízes. Isso meio que entra na nossa forma de tocar. Como está próximo do verão, tem essa coisa de levar um som mais para cima. Então, esse show é bem diferente nesse sentido de ter pagode, samba, nossa essência paraibana e também algo que seja mais do verão, mais dançante e alegre”, diz.

A expectativa, segundo ele, está a mil. “Temos um palco gigantesco e estamos tocando em casa nessa estrutura maravilhosa que a Prefeitura e a Funjope prepararam. É um lugar onde já estiveram vários outros artistas grandes. Somos de João Pessoa e é muito bom tocar em casa”, acrescenta.

Toni Silva, guitarrista da banda Trancundum, conta que o repertório do grupo envolve rock, reggae e axé.

“A Tracundum é essa mistura e isso faz parte da nossa personalidade desde o começo porque a gente tem muita influência do axé, da música negra africana, que foi denominada como axé aqui no Brasil, mas nós da banda somos também muito influenciados pelo rock. Essa mistura transformou a Tracundum no que ela é hoje. E usamos essa influência para fazer o nosso repertório que vai desde baladas, olodum, muito voltado para as raízes negras do axé. Também vamos tocar nossas músicas”, conta.

O artista ressalta que o grupo está ansioso. “Estamos muito felizes por esse convite para fazer o pré-Réveillon da nossa cidade, um lugar que a gente ama. Nossa expectativa é que o público sinta essa energia, aproveite, cante e dance com a gente, se divirta e recarregue suas energias para o ano que vem”.

Já a Banda Funkeria promete levantar o público e levar para o palco um gostinho de nostalgia da black music e do pop, além de releituras de sucessos atuais, nacionais e internacionais, passando por nomes como Michael Jackson, Stevie Wonder, Fat Family, Beyoncé, Gloria Groove, Djavan, Tim Maia, entre outros.

“Estar no Busto de Tamandaré, na programação de Pré-Réveillon é muito honroso para nós. Sabemos que é um período onde há muitas pessoas de férias ou visitando a cidade e, num sábado como esse, estamos ansiosos para apresentar um show contagiante e de qualidade para o nosso público. Se preparem, pois queremos que todos saiam de lá com aquela sensação de ‘queria curtir um pouco mais’, para fechar esse ano com muita dança e a energia lá no alto”, completa Gláucia Lima, integrante da banda Funkeria.