Cantor Roberto Carlos dá bronca no público durante show no Recife

Roberto Carlos se irritou no começo de um show na noite desta quinta-feira (26), e ameaçou parar sua apresentação, que estreou a programação do Réveillon de 2025 de Recife.

“Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, se não eu não continuo esse show”, disse o cantor diante de 200 mil fãs na praia do Pina, na zona sul da capital pernambucana.

Conforme o relato de fãs nas redes sociais, Roberto parou de cantar e reclamou de fotógrafos que bloqueavam a visão da plateia. Segundo informações do portal G1, a queixa foi contra um prestador da equipe de som que fazia fotos com flash. Após a reclamação, o cantor seguiu com o show.

Em 2022, o “Rei” também perdeu a paciência com o público de uma apresentação no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele mandou um fã “calar a boca”.

*folhapress