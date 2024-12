Saiba o que assistir na TV neste feriado de Natal; canais abertos

CULTURA

07:30: Kid-E-Cats

07:35: Oi, Duggee!

07:45: Meu AmigãoZão

08:00: Quintal da Cultura

12:00: Jornal da Tarde

12:44: Pronto Atendimento

12:45: Peppa

13:00: Kid-E-Cats

13:05: Ana Bolinha

13:15: Oi, Duggee!

13:20: Simon, o Supercoelho

13:30: Um Herói do Coração

13:45: Masha e o Urso

14:00: Quintal da Cultura

16:00: A Incrível Viagem do Quintal

17:15: Boris e Rufus

17:30: O Mundo de Mia

18:00: As Aventuras de Tintim

18:30: O Mundo de Beakman

19:00: Shaun, o Carneiro

19:30: Irmão do Jorel

19:45: Metrópolis

20:00: Turma da Mônica

20:30: Turma da Mônica

21:00: Jornal da Cultura

22:00: Senado, a História que Transformou o Brasil

22:58: Pronto Atendimento

23:00: Brasil Zil

23:30: O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos

01:15: Persona

02:15: Jornal da Cultura

03:15: Saúde Brasil

03:45: Cultura Retrô

04:15: Grande Teatro em Preto e Branco

05:15: Inglês com Música

SBT

07:30: Primeiro Impacto

09:00: A Anunciar

13:00: Um Maluco no Pedaço

13:45: O Bicho Vai Pegar 4

14:45: A Nova Cinderela – Milagre de Natal

16:45: Tá na Hora

19:45: SBT Brasil

20:45: Chaves

21:05: A Caverna Encantada

22:00: Chapolin

22:20: Programa do Ratinho

23:20: Circo do Tiru

00:30: The Noite com Danilo Gentili

01:30: Operação Mesquita

02:00: SBT PodNight

02:45: SBT News

05:00: SBT News Manhã

GLOBO

07:00: Pai em Dose Dupla 2

08:20: Bom Dia Brasil

09:30: Encontro com Patrícia Poeta

10:35: Mais Você

11:45: Praça TV – 1ª Edição

13:05: Globo Esporte

13:25: Jornal Hoje

14:45: Cabocla – Edição Especial

15:25: A Batalha de Natal

17:05: Vale a Pena Ver de Novo – Tieta

18:25: Garota do Momento

19:10: Praça TV – 2ª Edição

19:45: Volta por Cima

20:30: Jornal Nacional

21:25: Mania de Você

22:30: Encanto

00:10: Jornal da Globo

01:00: Volta por Cima

01:40: Vai que Cola

02:20: Um Natal Quase Perfeito

04:00: Hora 1

RECORD

07:30: Balanço Geral SP Manhã

08:40: Fala Brasil

10:00: Hoje em Dia

11:50: Balanço Geral

15:30: O Rico e Lázaro

16:30: Cidade Alerta

17:10: Jornal da Record – 24h

17:15: Cidade Alerta

17:40: Jornal da Record – 24h

17:45: Cidade Alerta

18:00: Cidade Alerta

18:50: Cidade Alerta

19:55: Jornal da Record

21:00: Força de Mulher

21:45: Gênesis

22:30: Acerte ou Caia!

00:30: Jornal da Record – 24h

00:45: Fala que Eu te Escuto

02:00: Dicas de Amor

02:30: Palavra Amiga

03:30: A Última Porta

04:00: Nosso Tempo

04:30: Prosperidade com Deus

05:00: Balanço Geral Manhã

REDE TV!

05:00: Igreja Internacional da Graça de Deus

08:30: Igreja Universal do Reino de Deus

09:30: Ultrafarma

10:00: Festival de Prêmios

10:20: Fica com a Gente

11:50: A Hora do Zap

12:30: Viva Sorte

13:00: Igreja Universal do Reino de Deus

15:00: A Tarde É Sua

17:00: Igreja Universal do Reino de Deus

18:00: Marjo Prêmios

19:00: Elas em Jogo

19:20: RedeTV! News

20:30: Igreja Internacional da Graça de Deus

21:30: TV Fama

22:45: SuperPop

00:00: A Hora do Zap

00:45: Leitura Dinâmica

01:30: Madrugada Animada

03:00: Igreja da Graça no Seu Lar

05:00: Igreja Internacional da Graça de Deus

BAND

06:45: Jornal BandNews

08:00: AgroBand

08:15: Bora Brasil

11:00: Jogo Aberto

12:00: Jogo Aberto – Debate

13:00: Os Donos da Bola

14:30: Melhor da Tarde com Cátia Fonseca

16:00: Brasil Urgente

19:20: Jornal da Band

20:25: Melhor da Noite

21:20: Show da Fé

22:15: Perrengue do Dia

22:45: Um Negócio Brilhante

00:15: Jornal da Noite

01:10: Bola Rolando

02:05: Band Esporte

02:40: + Info

03:00: Jornal da Band

04:00: Outlander

05:00: Origens do Sabor

05:25: O Melhor Prato

05:45: Oração do Dia

* Folhapress