Cantor recebe alta após ser internado com quadro gastrointestinal

O cantor sertanejo Gusttavo Lima recebeu alta nesta terça-feira (24) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar os últimos três dias internado. O artista cancelou a sua participação no festival Villa Mix no sábado (21) e foi hospitalizado depois apresentar um desconforto gastrointestinal.

Em nota à imprensa, a assessoria do cantor afirma que o quadro de saúde de Lima foi estabilizado e que ele manterá a agenda de shows dos próximos dias.

No sábado, a equipe de Gusttavo Lima disse que ele passou mal do intestino por volta das 14h. Mesmo medicado, ele precisou ir ao hospital e acabou internado para realizar alguns exames.

A organização do festival Villa Mix ressarciu o público com ingressos para a próxima edição, oferecendo ainda desconto de 50% no chope vendido pelo evento.

