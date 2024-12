Podcast: conheça as principais tendências de decoração para 2025

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité a arquiteta Ana Cecília Severo apresentou como principais tendências de decoração para 2025.

Ela destacou como renovar os espaços pode trazer frescor e energia para o ambiente, conectando-o às tendências do momento.

Entre as novidades para o próximo ano, estão:

Núcleos: Tons neutros quentes (beges e marrons suaves), variações de verde (como verde-esmeralda) e núcleos vibrantes como laranja queimada e azul.

Texturas e materiais: Tecidos naturais como linho e algodão, madeiras com acabamentos rústicos, móveis com superfícies curvas e artesanato em alta.

Estilos: Japandi (fusão do minimalismo japonês com o conforto escandinavo), maximalismo calculado e retrô revisado, com móveis inspirados nas décadas de 60 e 70.

Iluminação: Luminárias esculturais, luzes indiretas e a mistura de materiais como vidro, metal e madeira.

Ana Cecília também ressaltou a importância da sustentabilidade, com o uso de móveis reaproveitados, peças feitas à mão e materiais reciclados.

Segundo ela, renovar a decoração é uma forma de renovar a energia do lar, adaptando-se às tendências ao estilo e às necessidades de cada família.

