O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade do Governo da Paraíba em Campina Grande, encerrou, na tarde dessa segunda-feira (23), a programação de Natal da unidade com a apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.

O projeto “Doses Natalinas” se estendeu ao longo do mês e levou música, distribuição de presentes, momentos de reflexão e oração, além de alegria e bem-estar para o espaço hospitalar. Todas as apresentações foram planejadas e executadas pelo Departamento de Eventos, juntamente com a direção do Trauma-CG.

Durante a apresentação, realizada no jardim da unidade, a banda animou a plateia, que interagiu com os músicos durante toda a apresentação. A banda tocou canções religiosas, forró, MPB e, claro, as conhecidas músicas natalinas.

O diretor-geral do Hospital de Trauma de Campina Grande, Sebastião Viana, destacou a relevância do projeto “Doses Natalinas”, realizado pela unidade. Segundo ele, a iniciativa reforça o compromisso da unidade hospitalar em promover a saúde, bem-estar e o acolhimento em uma das épocas mais significativas do ano.

“Esse projeto é uma extensão do nosso cuidado com os pacientes, colaboradores e a comunidade. É uma oportunidade de oferecer um momento de reflexão, esperança e solidariedade, tão necessário no período natalino”, afirmou Sebastião Viana.

O capitão do Corpo de Bombeiros Eliude Freitas falou da satisfação em participar da iniciativa. “Hoje estamos honrados em participar do encerramento do Projeto “Doses Natalinas” e poder trazer um pouco de esperança para as crianças e todos os presentes. Esse é um trabalho que o hospital de Trauma faz muito bem que é cuidar dessas crianças e todos que buscam atendimento nessa unidade de saúde,” disse.

A gerente administrativa do Hospital de Trauma de Campina Grande, Juliana Morais, destacou a importância do projeto para fortalecer o vínculo entre a instituição, os colaboradores e a comunidade. “O ‘Doses Natalinas’ é muito mais do que um projeto; é um gesto de cuidado e acolhimento que reflete os valores do nosso hospital. Por meio dessa ação, conseguimos levar alegria, esperança e conforto em um momento tão especial como o Natal”, afirmou.