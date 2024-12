Público aplaude programação natalina da Funjope João Pessoa

A cidade de João Pessoa respirou cultura neste domingo (22) com a programação de final de ano realizada pela Prefeitura e a sua Fundação Cultural (Funjope). As ações aconteceram no Parque Solon de Lucena e no Busto de Tamandaré, incluindo muita brincadeira, teatro, cultura popular e música.

“Quem esteve no Parque Solon de Lucena e no Busto de Tamandaré seguramente ficou muito contente com o que viu de programação. Crianças, adultos, suas famílias se divertiram com grupos de teatro, com música, culturas populares. Nós primamos pelo acolhimento da diversidade das culturas de João Pessoa”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembrou que, durante os meses de novembro e dezembro a Funjope apresentou uma excelente programação artístico-cultural para os moradores da cidade e também para os turistas. “E o resultado disso é essa felicidade que vemos nas pessoas. As crianças interagindo com os personagens, com os atores, as atrizes”, pontuou.

Marcus Alves observou ainda que o grupo de teatro Arretado apresentou um espetáculo lindíssimo, todo com perfil regionalizado, contando a história do nascimento de Jesus numa perspectiva da Paraíba, do Nordeste brasileiro.

“Ainda tivemos Vó Mera e suas Netinhas, Clarinha Dias. O público e as atrações são múltiplos, as possibilidades da cultura de João Pessoa são muito ricas. Queria muito agradecer a todos, à equipe da Funjope por todo esse trabalho. Acho que estamos coroando a programação de Natal de uma maneira muito boa”, acrescentou o diretor.

Brincadeiras e interação – A Turma do Tel Pastel chamou a atenção da criançada com suas brincadeiras divertidas e a interação com os pequenos.

“Foi uma tarde linda, de muita alegria, diversão. A palhaçaria entrou no Natal de cara bonita. Brincamos muito. A criançada virou Papai Noel, Papai Noel virou brincante, brincante virou duende, brincamos com toda a trupe. Foi lindo, uma brincadeira mágica que aqueceu a plateia. Muito obrigado à Funjope e à Prefeitura de João Pessoa”, declarou o ator e palhaço Cláudio Silva, o Tel Pastel.

Também no Parque Solon de Lucena, o público viu o Auto de Natal ‘Um Natal Arretado de Bom’, com o Grupo Arretado, que traz como diferencial músicas conhecidas no repertório, inclusive MPB.

“Isso acaba envolvendo toda a família, todo o público e as pessoas sempre cantam conosco o ‘Natal Arretado de Bom’. O espetáculo é dentro da cultura popular e tem um lado todo no linguajar nordestino. No lugar de engravidar, por exemplo, a personagem vai embuchar”, brincou o diretor da peça Nelson Alexandre.

Ele enfatizou que, apesar de ter um lado engraçado, o ‘Natal Arretado de Bom’ não deixa de passar a seriedade do conto que é conhecido por todas as pessoas.

A dona de casa Josenilda Silva da Luz, mãe de Hugo e Cauê, de 4 e 10 anos, disse que ela e as crianças amaram a tarde no Parque Solon de Lucena. “Gostei demais. Achei tudo muito bonito, bem decorado. Nós estamos adorando a programação que tem várias atrações voltadas para as crianças”, comentou.

Para Roberta Marinho, foi um momento especial com as netas. “Está muito interessante. Com a criançada de férias, é sempre bom ter uma opção de lazer gratuita e de qualidade”, destacou.

“Com certeza, é uma programação atrativa para todos nós, não só as crianças, mas também os adultos. Na verdade, eu acho que a gente se diverte mais do que eles, já que na nossa época não tinha essa oportunidade. Bem legal e meus filhos estão adorando”, disse a nail designer Andressa Teófilo, mãe de Maria Eduarda e Cauã Jorge, de 8 e 6 anos.

Busto de Tamandaré – Na orla, a programação começou com a apresentação de Vó Mera e suas Netinhas, representantes da cultura popular em João Pessoa. Além de cantar e dançar, a artista envolveu o público, fazendo a plateia dançar ciranda e coco de roda.

“Faço essa apresentação com muito amor, muito carinho e dedicação. Me sinto muito honrada em saber que a Funjope nunca esquece de mim. São 26 anos de luta e eu agradeço muito a Deus e também à Funjope. João Pessoa tem cultura, tem raiz, tem história e eu me sinto muito honrada por estar hoje aqui. Estou muito feliz”, ressaltou Vó Mera.

A técnica de enfermagem Yasmim Aragão se surpreendeu com a desenvoltura de Vó Mera. “Eu não conhecia e estou achando legal demais essa programação. É diferente também por conta da idade dela com toda essa energia. Muito bom”, afirmou.

“Estou sem palavras e muito admirada. Uma senhorinha está ali com toda a força. É maravilhoso de ver”, resumiu a dona de casa Claudiana Cardoso, de Recife (PE).

A contadora Lourdes Gama, também de Recife, estava maravilhada. “É importante essa questão cultural. É um tipo de dança que a gente quase não vê em lugar nenhum, e o coco remete à minha infância, meu pai gostava muito. Muito bacana essa oportunidade para as pessoas conhecerem a cultura. Está excelente, um momento para a família”, observou.

A cantora Clarinha Dias foi a segunda atração da noite no Busto de Tamandaré, cantando e encantando o público.

“Estou muito feliz em participar de mais um evento promovido pela Prefeitura e pela Funjope, um Natal tão lindo, tão iluminado, com um repertório que foi escolhido a dedo, com músicas natalinas, alguns clássicos da nossa Paraíba para os de fora da cidade possam conhecer”, pontuou.

“Eu acho que ela é uma cantora completa. Tem uma voz maravilhosa que faz a gente querer ouvir e ouvir. Parabéns à Prefeitura e à Funjope por essa seleção de artistas. Eu estou amando tudo”, ressaltou a dona de casa Luciana Marinho.

Já a estudante Lívia Figueiredo declarou ser fã da cantora Clarinha Dias. “Eu fiquei muito feliz quando soube que ela viria se apresentar aqui na praia e de graça. Não poderia perder essa oportunidade de jeito nenhum. Tudo perfeito”, completou.