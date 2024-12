Num trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sede), a Prefeitura Municipal de Campina Grande inicia nesta semana o cadastramento dos blocos e troças que compõem o chamado ‘Campina Folia’, que acontece nos períodos pré e pós-carnaval, e também as tratativas para realização dos eventos do já consolidado ‘Carnaval da Paz’.

Todas as realizações contam com apoio da Gestão municipal, que vê nas manifestações o incentivo à Cultura, bem como a tamanha importância do retiro espiritual que a cidade se tornou no período do Carnaval em si, sendo destaque no país inteiro, atraindo turistas de todos os lugares do Brasil.

Vale dizer ainda que, o ‘Carnaval Tradição’ também contará com apoio da Prefeitura, bem como os bois, ala-ursas, tribos indígenas e demais eventos que não estão integrados a esse grupo.

Segundo a diretora de operações da Sede, Gabriella Fernandes, assim como em 2024, para 2025 será aberto um link de cadastramento para os blocos e troças.

“Os produtores/organizadores devem cadastrar seus blocos, escolas de samba, bois de carnaval, na página indicada fornecendo informações sobre as necessidades de cada um. Qual a estrutura de som necessária, possíveis equipamentos de isolamento, perspectiva de público e, claro, data e horário de realização”, iniciou.

Ainda conforme ela, isso serve para que a Secretaria possa mapear as necessidades de cada um e, mediante isso, fornecer o apoio necessário para que cada um realize seu evento com excelência.

Também como neste ano, a equipe da Sede estará prestando também apoio em toda a documentação para órgãos de Segurança, Saúde e Trânsito que cada organizador precise.

“Na primeira semana de janeiro nós já pretendemos promover um tipo de treinamento, trazendo para essas pessoas todos os requisitos que devem ser cumpridos para que não tenhamos problema algum com a realização de todos os eventos que, mais uma vez, devem encantar a cidade”, completou Gabriella.

O link para cadastro está no endereço: https://forms.gle/mHBmdh4vyrkAK8h5A.

Carnaval da Paz

Mais um ano e com expectativa de gerar grande movimentação turística na cidade, o Carnaval da Paz promete ter mais uma edição marcante na cidade, com oito eventos de diversas vertentes religiosas acontecendo simultaneamente.