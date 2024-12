Roberto Carlos propicia boa audiência para a Globo; renovação incerta

O especial Roberto Carlos, exibido pela Globo na noite desta sexta-feira (20), conseguiu bons índices de audiência para a emissora. O tradicional musical de fim de ano pode não retornar ao ar em 2025, mas não será por falta de público.

Segundo dados prévios do Kantar Ibope, obtidos pela coluna, o musical com o Rei conseguiu 15 pontos de audiência na Grande São Paulo. A Record ficou com 3, enquanto o SBT marcou 2 pontos. A Band amargou 1.

Já no Rio de Janeiro, segunda capital mais importante para a TV brasileira, os números foram ainda melhores. A atração alcançou 20 pontos de média, mesmo terminando após à meia-noite.

Em ambas as capitais, Roberto Carlos alcançou mais audiência que o badalado Amigas, especial que reuniu cantoras do sertanejo, como Ana Castela, Lauana Prado, Simone Mendes, além da dupla Maiara e Maraisa.

Em São Paulo, Amigas conseguiu 13 pontos, enquanto no Rio fechou com 14 pontos. Ou seja, na capital fluminense, Roberto Carlos deu 42,6% mais público que um especial do atual gênero mais popular do país.

Roberto Carlos e sua equipe estão tentando convencer a Globo a não encerrar o seu especial de Natal da emissora após a edição deste ano. O cantor recebeu a informação da intenção da TV da família Marinho durante as negociações para a renovação de seu contrato, que se encerra em março de 2025.

Na proposta da Globo, Roberto Carlos seguiria com contrato com a Globo, mas estaria liberado para participar de programas em concorrentes como SBT e Record, além de ter vetado um especial de Natal nos mesmos moldes que faz na Globo desde os anos 1970.

O rei não gostou da ideia. Entende que ter um especial na maior emissora do Brasil é muito importante para a sua carreira, especialmente na venda de shows.

Em outubro, a logomarca do especial de Roberto Carlos apareceu no Upfront 2025, evento da Globo que apresenta a programação do ano que vem ao mercado publicitário. A conclusão das negociações é esperada para janeiro.

*GABRIEL VAQUER/folhapress