A programação de final de ano da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) selecionou uma série de atividades para este domingo (22). As ações começam a partir das 16h, no Parque Solon de Lucena, e envolvem brincadeiras e teatro. Já às 18h, no Busto de Tamandaré, vai ter música e cultura popular.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que, este ano, a Prefeitura celebra o Natal de uma maneira muito articulada com a cultura. “Nós fizemos uma programação cultural e artística muito intensa que começou desde novembro e se estende até o Natal propriamente dito, com teatro, música, culturas populares, manifestações da nossa história e da nossa memória. Ficamos muito contentes por tudo isso ter dado certo. E é uma forma também de incluirmos sempre os artistas, valorizarmos e estimularmos os artistas locais em todas as nossas atividades”, destacou.

Lagoa – Na Lagoa, a Turma do Tel Pastel promete uma apresentação com muitas brincadeiras natalinas. O ator e palhaço Cláudio Silva, o Tel Pastel, conta que a criançada poderá participar e se divertir à vontade com a corrida da toquinha, como pintar a barba do Papai Noel e outras mais.

“São brincadeiras criadas exclusivamente para esta época com vários brincantes e animadores de festas. Vamos brincar pra valer. O público pode esperar muita diversão. Para nós, as expectativas são as melhores em levar alegria para a plateia. Me sinto um privilegiado com esse convite”, conta Tel Pastel, que se apaixonou pela arte da palhaçaria em 1990, depois de atuar como animador de uma festa infantil.

Também no Parque Solon de Lucena, o público vai poder acompanhar o Auto de Natal ‘Um Natal Arretado de Bom’, com o Grupo Arretado. O diretor da peça Nelson Alexandre observa que o Natal e Ano Novo são momentos que todas as pessoas esperam.

“E a gente vai vivenciar a história do nascimento de Jesus de uma forma mais com a cara do Nordeste, com a nossa cara. Um Natal Arretado de Bom nasceu com a ideia de fazer o diferente, sair do tradicional e vir para o Nordeste”, diz.

O musical soma os símbolos natalinos, as músicas, e a história é contada sempre com uma música que tem relação com a cena, ou seja, é um espetáculo todo cantado, com literatura de cordel, envolvendo oito atores.

“Como artistas, a gente se sente prestigiado e homenageado, ao mesmo tempo, pelas oportunidades que a Fundação nos dá quando tem essas atividades. É uma forma de reconhecimento pelo trabalho”, pontua.

O ator Edilson Alves, que integra o elenco, afirma que a expectativa sempre é a melhor possível. “A gente acredita que tudo vai correr bem, que as pessoas vão gostar do espetáculo, até porque é um Auto de Natal nordestino. Tem uma característica diferente dos autos tradicionais, mas o contexto é o mesmo. É um espetáculo muito informativo também que fala dos símbolos do Natal”, acrescenta.

Busto de Tamandaré – A partir das 18h, a cultura popular ganha espaço na Orla de João Pessoa com a apresentação de Vó Mera e suas Netinhas.

“Vai sair muita música e eu quero ver o público participando. Vai ser bom demais. Vamos levar coco de roda e ciranda para todo mundo brincar e se divertir. Faremos um show gostoso, com muitas surpresas”, promete Vó Mera.

Em seguida, entra em cena a cantora Clarinha Dias que afirma estar honrada por receber o convite para participar de mais um evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa.

“Estou muito feliz por ser em um ponto turístico da nossa cidade que, inclusive, está super lindo, decorado, com muitas luzes, esperando o público, uma programação para toda a família, desde os mais novos até os mais velhos”.

Sobre o show, ela ressalta que preparou algo muito especial. “O repertório está incrível, bem eclético e só músicas natalinas, clássicos brasileiros, mas também internacionais com uma banda maravilhosa. Vai ser lindo demais”, acrescenta.