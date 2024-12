Sabadinho Bom será com flautista Marcus Vinícius e Regional Choro Samba PB

A atração do Sabadinho Bom deste final de semana será o flautista Marcus Vinícius e o grupo Regional Samba PB, que farão uma homenagem ao compositor e flautista brasileiro Altamiro Carrilho. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital, a partir das 12h30.

“É sempre um prazer renovado apresentarmos a nossa programação do Sabadinho Bom. A Praça Rio Branco se transformou num verdadeiro ambiente de encontro de diversas gerações. Temos música de qualidade e, esta semana, apresentamos uma homenagem ao Altamiro Carrilho, grande nome da música brasileira. Além de tudo isso, com o Sabadinho Bom garantimos uma permanente ocupação cultural do Centro Histórico”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O artista Marcus Vinícius elogia o Sabadinho Bom. “Considero uma iniciativa extremamente importante para a cena cultural da cidade, democratizando o acesso a gêneros musicais que fazem parte da identidade musical brasileira e oferecendo um ótimo espaço e estrutura para músicos e artistas divulgarem seu trabalho”, pontua.

Ele conta que serão executadas composições autorais de Altamiro Carrilho, além de choros clássicos regravados por ele. “Levaremos uma diversidade rítmica que caracteriza o choro: choro sambado e choro canção, maxixe, baião, valsa e frevo”.

Sobre o repertório, entre as músicas escolhidas tem o choro sambado intitulado ‘Deixa o breque pra mim’, composição de Altamiro Carrilho, que foi regravada pelo maestro e sanfoneiro Sivuca. Marcus Vinícius destaca que ‘Bem Brasil’ é uma música que Altamiro compôs para expressar o orgulho de ser brasileiro. Já ‘Flor Amorosa’, composição do flautista Joaquim Callado, é considerada o primeiro choro.

Além de Marcus Vinícius na flauta transversal, estarão no palco Petrônio Marcos no cavaquinho, bandolim e flauta, Jerônimo Florentino no violão 7 cordas), Carlos Moura no pandeiro e voz, Chico Santana na percussão geral e participação do músico Chico Lopes no saxofone.

“A expectativa para este sábado é fazer um ótimo show e uma merecida homenagem a esse grande músico que nos deixou um legado musical tão rico e influenciou muitas gerações de músicos e flautistas”, declara Marcus Vinícius.

Ele acrescenta que a apresentação musical vai contar um pouco da história de Altamiro Carrilho. “Vamos apresentar um repertório com uma riqueza rítmica e melódica, característica da versatilidade e genialidade desse grande músico”, completa.